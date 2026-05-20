김신영, 요요 왔는데 성인병 완치? “지방간·고지혈증 다 없어졌다”

김신영이 건강해진 모습으로 돌아왔다. 출처=유튜브 채널 ‘롤링썬더’ 영상 캡처

방송인 김신영이 과거 앓았던 각종 성인병을 완치하고 건강한 근황을 전했다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘김신영이 쏘아올린 개인기에 웃참 실패한 신여성 촬영장 공개함’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 과거 예능 프로그램 ‘세바퀴’에서 호흡을 맞췄던 코미디언 이경실, 조혜련, 김신영이 재회하는 모습이 담겼다.

이경실은 오랜만에 만난 김신영을 반갑게 맞이하며 “옛날 신영이가 다시 돌아온 것 같아 잃어버린 동생을 찾은 느낌”이라고 친근감을 표했다. 최근 체중이 다소 증가하며 과거 전성기 시절의 친숙한 모습으로 활동 중인 김신영을 격려한 것이다.

이에 김신영은 “요즘에는 산책도 마음대로 못 한다”며 “산책을 하면 시민들이 ‘살 빼려고 하지 마라, 걷지 마라’며 만류한다”고 전해 현장에 웃음을 안겼다.

이경실은 “대중이 옛날의 김신영을 워낙 사랑했기 때문”이라며 “과거에는 건강상 문제로 다이어트를 한다고 해 말리지 못했었다”고 당시를 회상했다.

과거 혹독한 다이어트로 화제를 모았던 김신영은 당시의 건강 상태에 대해 솔직하게 털어놓았다. 김신영은 “당시 호르몬 이상을 비롯해 다낭성 난소 증후군, 지방간, 고지혈증 등을 앓고 있었다”고 고백하며, “현재는 해당 질환들이 모두 없어진 상태”라고 밝혀 팬들을 안심시켰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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