“이러다 친구도 잃을까 봐…” 고소영, ♥장동건과 결혼 전 ‘한 차례 결별’ 고백

고소영이 장동건과의 결혼 비화를 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘고소영’ 영상 캡처

배우 고소영이 남편 장동건과 결혼 전 한 차례 결별했던 일화를 공개하며 두 사람의 러브스토리를 솔직하게 털어놨다.

고소영은 지난 19일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 장동건과의 결혼 과정을 회상했다.

이날 제작진이 “과거 장동건과 한 번 사귀지 않았었냐”고 묻자, 고소영은 깜짝 놀라며 과거의 만남을 인정했다. 고소영은 “친구로 지내다 영화 ‘연풍연가’ 촬영이 끝난 후 이성적인 감정이 생겨 잠깐 만났었다”면서도 “하지만 당시 서로 너무 바쁜 일정 탓에 소원해졌었다”고 당시를 떠올렸다.

이어 “이러다가는 친구 관계마저 잃을 것 같다는 생각에 다시 ‘남사친(남자 사람 친구)’으로 돌아가기로 했다”며 “이후 가끔 연락을 주고받을 때마다 늘 애틋한 감정은 남아있었지만, 각자의 자리에서 연애를 하며 지냈다”고 설명했다.

멀어졌던 두 사람을 다시 이어준 것은 서른 중반이라는 나이와 타이밍이었다. 고소영은 “시간이 흘러 나도 심적으로 지쳐있었고, 남편 역시 촬영하던 영화가 계속 지연되면서 힘든 시기를 보내고 있었다”며 “당시 30대 중반이었던 나는 ‘지금 결혼하지 않으면 안 된다’는 생각이 들었던 때”라고 밝혔다.

이어 “당시 잘나가던 장동건은 결혼 생각이 없을 줄 알았는데 집안의 권유 등으로 결혼을 진지하게 고민하고 있더라”고 덧붙였다.

결정적인 재회의 계기는 미국 LA에서의 우연한 만남이었다. 고소영은 “LA에서 오랜만에 만났는데 우연히 똑같은 티셔츠를 입고 나와 묘한 감정이 들었다”며 “한국으로 돌아온 뒤 바로 교제를 시작한 것은 아니었으나, 싱숭생숭한 마음속에서 전화로 연애를 시작하게 됐다”고 전했다. 특히 “당시 장동건이 해외 촬영 중이어서 전화비만 수백만 원이 나올 정도로 뜨거웠다”고 회상했다.

그러나 한국에서의 실제 연애는 순탄치만은 않았다. 서로의 생활 패턴이 너무 달랐던 것이다. 고소영은 “생활 패턴이 맞지 않아 ‘다시 친구로 돌아가자’고 선언했더니, 장동건이 나에게 맞춰 생활 패턴을 바꾸기 시작했다”며 “그때 그가 우리 관계를 진지하게 생각하고 있다는 것을 느꼈고, 그렇게 2년 동안 교제한 끝에 결혼에 골인하게 됐다”고 비하인드를 전했다.

한편 연예계 대표 스타 커플인 고소영과 장동건은 지난 2010년 백년가약을 맺었으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]