에픽게임즈 ‘포트나이트’, 앱스토어 복귀…애플과 갈등은 계속

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애플과 앱마켓 수수료 갈등을 이어온 에픽게임즈가 대표 게임 ‘포트나이트’를 애플 앱스토어에 재출시했다.

에픽게임즈는 20일 호주를 제외한 전 세계 애플 앱스토어에서 포트나이트 서비스를 재개한다고 밝혔다.

포트나이트는 2020년 애플과의 수수료 분쟁 이후 앱스토어에서 삭제된 바 있다. 당시 에픽게임즈는 자체 결제 시스템을 도입하며 애플의 인앱결제 정책에 반발했고, 애플은 앱스토어 운영 정책 위반을 이유로 포트나이트를 퇴출했다. 이후 양사는 앱마켓 수수료와 플랫폼 지배력을 둘러싸고 장기간 법적 공방을 이어왔다.

이번 복귀에는 최근 애플이 미국 연방대법원에 제출한 발언이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 앞서 애플은 “전 세계 규제기관들은 미국 외 대규모 시장에서 애플이 적용 대상 구매에 어떤 수수료율을 부과할 수 있는지를 판단하기 위해 이 사건을 지켜보고 있다”고 밝혔다.

에픽게임즈는 이를 계기로 미국 법원이 애플의 수수료 구조와 운영 방식에 대해 보다 높은 수준의 투명성을 요구할 것으로 기대하고 있다. 실제 비용 구조가 공개될 경우 글로벌 규제기관 역시 애플의 수수료 정책을 더욱 엄격하게 들여다볼 가능성이 높다는 판단이다.

다만 포트나이트 서비스 복귀와 별개로 양사의 갈등은 계속될 전망이다. 에픽게임즈는 애플이 경고 화면 노출, 추가 수수료 부과, 복잡한 정책 요구사항 등을 통해 각국 규제 취지를 우회하고 있다고 주장하고 있다. 이에 따라 일본과 유럽연합(EU), 영국 등 주요 국가 및 지역에서 강화되고 있는 앱스토어 규제 논의에도 적극 대응한다는 방침이다.

에픽게임즈는 현재 법원에 애플의 불법 행위를 중단시키고, 모든 앱 개발자와 iOS 사용자가 혜택을 받을 수 있는 명령을 내려줄 것을 요청하고 있다.

다만 호주의 경우 개발자 약관이 불법이라는 판결에도 애플이 기존 정책을 유지하고 있다는 이유로 이번 포트나이트 복귀 국가에서 제외됐다.

한편 에픽게임즈는 모바일 포트나이트 복귀를 기념해 이용자들에게 예디(Yeddy) 아웃핏을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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