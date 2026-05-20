이즈칸 소비자 ‘딸깍’의 힘… 전국 유기동물 보호소에 ‘2톤 사료’ 기부

목포고양이사랑방 보호소 고양이들이 이즈칸 기부 사료를 맛있게 먹고 있다. 우리와 제공

반려동물 집사들의 ‘딸깍’이 모여 유기견·유기묘을 위한 사료 2톤이 조성됐다.

우리와의 생육 펫푸드 브랜드 ‘이즈칸’이 유기동물 보호소 팅커벨 프로젝트와 손잡고 사료 기부 캠페인을 성료했다고 20일 밝혔다.

지난달 30일부터 이달 17일까지 진행된 이번 캠페인은 소비자가 이즈칸 인스타그램 계정을 팔로우하면 건당 사료 200g, 캠페인 게시물 좋아요 및 공유 시에도 각각 200g, 카카오톡 채널 친구 추가 시 건당 사료 300g이 적립되는 방식으로 운영됐다.

우리와 관계자는 “소비자가 쉽고 간편하게 기부에 동참할 수 있도록 했다”며 “이번 캠페인을 통해 적립된 2톤의 사료는 팅커벨 프로젝트를 통해 도움이 필요한 전국 유기동물 보호소에 전달될 예정”이라고 설명했다.

팅커벨 프로젝트는 2013년 설립 후 유기견·유기묘 구조와 입양 연계 활동을 이어오고 있는 동물구호단체다. 우리와와는 2023년부터 협력해 전국 50여 개 사설 보호소에 사료를 후원하고 의료비를 지원 중이다.

이즈칸은 2004년 국내 최초로 신선한 생육을 사용해 선보인 토종 펫푸드 브랜드로, 국내 최초 펫푸드 영양학 박사와 전문 연구진이 개발에 참여했다. 국내산 닭고기와 노르웨이산 연어 등 신선한 원료를 기반으로 높은 기호성과 소화 흡수율을 챙긴 제품군을 보유했다. 최근에는 생애주기 및 건강 고민별 맞춤 설계를 강화한 신제품 독 4종, 캣 5종을 출시하기도 했다.

한편 우리와는 충북 음성군에 위치한 전용 생산 시설 ‘우리와 펫푸드 키친’을 통해 식품 수준의 위생·품질 관리 체계를 기반으로 안전한 펫푸드를 만들고 있다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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