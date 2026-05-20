KT&G, 잎담배 농가 부담 던다… 국산엽 매입가 인상

KT&G가 유류비와 인건비 상승으로 어려움을 겪는 국내 잎담배 농가 지원에 나선다.

KT&G는 국산 잎담배 매입 가격을 인상하고, 지난해보다 약 22억 원을 추가 투입한다고 밝혔다. 최근 유가 상승과 농촌 인건비 부담이 커진 상황을 고려해 경작인의 생산비 부담을 완화하겠다는 취지다.

이번 매입가 인상은 물가 상승분을 반영한 조치로, KT&G는 이를 통해 국내 잎담배 농가와의 상생 기반을 강화한다는 방침이다.

농가 복지 지원도 이어간다. KT&G는 지난 19일 연초생산안정화재단에서 엽연초생산협동조합중앙회에 잎담배 농가 복지증진 지원금 4억 원을 전달했다. 지원금은 잎담배 재배 농업인의 건강검진비와 경작인 자녀 장학금으로 사용된다. 약 750명이 혜택을 받을 예정이다.

KT&G는 2013년부터 14년째 잎담배 농가를 대상으로 건강검진비와 장학금을 지원해왔다. 현재까지 관련 지원을 받은 누적 경작인은 약 1만6500명에 이른다. 고령화와 생산비 증가로 부담이 커진 농가의 경제적 어려움을 줄이기 위한 활동이다.

국산 잎담배 전량 매입 정책도 유지하고 있다. KT&G는 2002년부터 매년 국내에서 생산된 잎담배를 100% 매입해왔다. 영농기 자금난을 겪는 농가를 위해 구매 예정 대금의 30%를 4~5월 무이자로 선지급하고, 기존 9월부터 시작하던 잎담배 매입 시기를 7월로 앞당겨 매매대금도 조기 지급하고 있다.

현장 지원 활동도 병행하고 있다. KT&G는 잎담배 모종 이식과 수확 시기에 맞춰 2007년부터 20년째 임직원 봉사활동을 이어오고 있다. 노동 강도가 높은 작업 시기에 농가 일손을 보태기 위한 취지다.

정성헌 KT&G 구매운영본부장은 “최근 중동 사태에 따른 유류비 부담 증가와 높은 인건비로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 국산엽 매입 가격 인상을 결정했다”며 “앞으로도 핵심 파트너인 잎담배 농가와 동반성장을 위한 상생활동을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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