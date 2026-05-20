KT&G, 잎담배 농가 부담 던다… 국산엽 매입가 인상

KT&G가 유류비와 인건비 상승으로 어려움을 겪는 국내 잎담배 농가 지원에 나선다.
KT&G는 국산 잎담배 매입 가격을 인상하고, 지난해보다 약 22억 원을 추가 투입한다고 밝혔다. 최근 유가 상승과 농촌 인건비 부담이 커진 상황을 고려해 경작인의 생산비 부담을 완화하겠다는 취지다.
이번 매입가 인상은 물가 상승분을 반영한 조치로, KT&G는 이를 통해 국내 잎담배 농가와의 상생 기반을 강화한다는 방침이다.
농가 복지 지원도 이어간다. KT&G는 지난 19일 연초생산안정화재단에서 엽연초생산협동조합중앙회에 잎담배 농가 복지증진 지원금 4억 원을 전달했다. 지원금은 잎담배 재배 농업인의 건강검진비와 경작인 자녀 장학금으로 사용된다. 약 750명이 혜택을 받을 예정이다.
KT&G는 2013년부터 14년째 잎담배 농가를 대상으로 건강검진비와 장학금을 지원해왔다. 현재까지 관련 지원을 받은 누적 경작인은 약 1만6500명에 이른다. 고령화와 생산비 증가로 부담이 커진 농가의 경제적 어려움을 줄이기 위한 활동이다.
국산 잎담배 전량 매입 정책도 유지하고 있다. KT&G는 2002년부터 매년 국내에서 생산된 잎담배를 100% 매입해왔다. 영농기 자금난을 겪는 농가를 위해 구매 예정 대금의 30%를 4~5월 무이자로 선지급하고, 기존 9월부터 시작하던 잎담배 매입 시기를 7월로 앞당겨 매매대금도 조기 지급하고 있다.
현장 지원 활동도 병행하고 있다. KT&G는 잎담배 모종 이식과 수확 시기에 맞춰 2007년부터 20년째 임직원 봉사활동을 이어오고 있다. 노동 강도가 높은 작업 시기에 농가 일손을 보태기 위한 취지다.
정성헌 KT&G 구매운영본부장은 “최근 중동 사태에 따른 유류비 부담 증가와 높은 인건비로 어려움을 겪는 농가를 지원하기 위해 국산엽 매입 가격 인상을 결정했다”며 “앞으로도 핵심 파트너인 잎담배 농가와 동반성장을 위한 상생활동을 이어가겠다”고 말했다.
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