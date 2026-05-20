“내 상황과 너무 닮아서…” 이민정이 10년 전 ‘돌아와요 아저씨’ 선택한 사연

이민정이 사촌오빠와 관련된 가족사를 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 영상 캡처

배우 이민정이 과거 드라마 출연에 얽힌 가슴 아픈 가족사를 고백했다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 가수 겸 배우 비(정지훈)가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나누는 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 이민정은 10년 전 비와 함께 호흡을 맞춘 SBS 드라마 ‘돌아와요 아저씨’를 언급하며 당시 작품을 선택했던 진짜 이유를 털어놨다. 이민정은 “대본 자체도 재미있었지만, 사실 개인적인 사연이 있었다”고 말문을 열었다.

그는 “작품을 만나기 2년 전, 가장 아끼고 사랑했던 사촌오빠가 어린 아기를 남겨둔 채 갑작스럽게 세상을 떠났다”며 “남겨진 아기를 두고 하늘나라로 간 오빠가 너무 보고 싶고 만나고 싶던 시기였다”고 당시의 심경을 전했다.

이민정은 이어 “‘돌아와요 아저씨’는 세상을 떠난 주인공이 다른 사람의 몸을 빌려 환생해 가족 주위를 맴돌며 보살피는 설정이었다”면서 “당시 내 상황과 너무 닮아 있어 대본을 읽으며 더 큰 감동을 받았고, 출연을 결심하게 됐다”고 설명했다.

다만 이민정은 흥행에 대한 아쉬움도 솔직하게 토로했다. 그는 대중적인 흥행을 거둔 타 출연작들을 언급하면서도 “‘돌아와요 아저씨’는 상대적으로 시청률이 낮게 나와 많은 분들이 몰라주시는 것 같아 속상하고 아쉽다”고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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