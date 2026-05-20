기아, FIFA 월드컵 2026™ 공식 모빌리티 파트너로서 차량 지원

기아가 FIFA 월드컵 2026™ 공식 모빌리티 파트너로서 대회 운영을 위한 차량을 지원한다.

기아는 19일 현지시간 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 차량 전달식을 열고, 오는 6월 11일부터 7월 19일까지 열리는 FIFA 월드컵에 총 660대의 차량을 공급한다고 밝혔다.

이번 대회 운영에 투입되는 차량은 카니발, 텔루라이드, 쏘렌토, 스포티지, K4, 니로, 쏘넷 등이다. 기아는 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 3개국에서 열리는 이번 월드컵에서 주요 운영 차량을 제공해 대회 진행을 지원할 계획이다.

기아는 공식 차량 지원 외에도 FIFA 월드컵 디스플레이 테마 출시와 ‘오피셜 매치볼 캐리어’ 프로그램 등 다양한 캠페인을 진행한다.

오피셜 매치볼 캐리어는 월드컵 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수들과 함께 입장하는 어린이를 선발하는 프로그램이다. 기아는 이를 통해 전 세계 축구 팬들과의 접점을 확대한다는 방침이다.

송호성 기아 사장은 “공식 모빌리티 파트너로서 FIFA 월드컵을 지원하게 돼 뜻깊다”며 “이번 차량 지원은 세계 무대에서 혁신적이고 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 제공하려는 기아의 의지를 반영한 것”이라고 말했다.

한편 기아는 2007년부터 FIFA 공식 모빌리티 파트너로 활동하고 있다. 기아는 2030년까지 FIFA 글로벌 대회에서 모빌리티 솔루션을 제공할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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