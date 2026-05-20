김태리, 이런 모습 처음이야…가녀린 목선+파격 등 노출 ‘시선 강탈’ [스타★샷]

김태리가 청초한 모습으로 근황을 알렸다. 출처=김태리 SNS

배우 김태리가 청초하면서도 파격적인 반전 매력으로 근황을 전했다.

20일 김태리는 자신의 SNS를 통해 “10년 만에 칸느으(칸). 여러분 환절기 감기 조심하세오! 에쵸쵸!”라는 유쾌한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 제79회 칸 국제영화제 참석을 위해 준비에 한창인 김태리의 비하인드 컷이 담겼다. 특히 김태리는 가느다란 스파게티 스트랩이 교차하는 백리스 디자인의 화이트 드레스를 착용, 과감한 등 라인을 드러내며 은은한 섹시미와 페미닌한 무드를 동시에 자아냈다. 여기에 얇은 골지 소재의 이너를 레이어드해 특유의 내추럴하고 감각적인 패션 센스를 더했다.

또 다른 사진 속 김태리는 침대에 누워 휴식을 취하거나, 담요를 머리에 쓴 채 환하게 웃는 등 격식 없는 자연스러운 일상을 공유하며 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다.

한편 김태리가 찾은 제79회 칸 국제영화제는 지난 12일부터 오는 23일까지 개최된다. 올해는 박찬욱 감독이 한국인 최초로 칸 영화제 심사위원장으로 위촉돼 전 세계 영화인들의 이목을 모으고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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