낄낄상회·아미아미·홍성현, 전국 보육원에 역대급 후원…“아이들에게 따뜻한 한 끼를”

전남 꿈나무 체육대회에서 소외계층 아동들을 향한 온정의 손길이 이어져 사회적인 귀감이 되고 있다.

지난 16일 개최된 ‘전남 꿈나무 체육대회’에서는 전국 보육원 아동들을 지원하기 위한 대규모 물품 후원 행사가 함께 진행됐다. 이번 후원은 물품 전달을 넘어 아이들에게 풍성하고 따뜻한 먹거리를 제공하자는 취지에서 기획됐다. 대중에게 웃음과 즐거움을 선사해 온 인플루언서와 희극인들이 이번엔 아이들을 위한 ‘선한 영향력’을 발휘하며 현장을 따뜻하게 물들였다.

이날 기부에는 인기 유튜브 채널 ‘낄낄상회’의 장윤석·임종혁, 푸드 크리에이터 ‘아미아미(임아람)’, 그리고 개그맨 홍성현이 뜻을 모아 동참했다.

먼저 낄낄상회의 장윤석과 임종혁은 아이들의 건강한 식단을 위해 참기름 1만 병을 선뜻 쾌척했다. 이어 유튜버 아미아미는 아이들이 가장 좋아하는 간식인 닭강정 150박스를 비롯해 무더위를 식혀줄 음료와 아이스크림을 전격 지원하며 풍성함을 더했다. 개그맨 홍성현 역시 볶음참깨 500kg을 후원하며 이 같은 나눔의 행렬에 힘을 보탰다.

이번에 마련된 후원 물품은 오는 5월부터 6월까지 두 달간 전국 각지의 보육원에 순차적으로 전달될 예정이다.

행사 관계자는 “선한 영향력을 지닌 분들의 따뜻한 마음 덕분에 아이들에게 맛있는 한 끼와 함께, 사회가 자신들을 응원하고 있다는 소중한 메시지를 전할 수 있게 됐다”며 깊은 감사의 뜻을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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