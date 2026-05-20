배그 모바일에 등장한 기아 EV4…성수 팝업도 열린다

배틀그라운드 모바일-기아 컬래버레이션 진행. 크래프톤 제공

크래프톤의 배틀그라운드 모바일이 글로벌 자동차 브랜드 기아와 손잡고 이용자 체험형 협업 콘텐츠를 선보인다. 인게임 차량 스킨부터 오프라인 팝업스토어, 커뮤니티 이벤트까지 게임과 자동차 브랜드 경험을 결합한 다양한 프로그램을 통해 이용자 접점을 확대하겠다는 전략이다.

20일 크래프톤에 따르면 배틀그라운드 모바일은 기아와 컬래버레이션을 진행하고 관련 콘텐츠를 순차적으로 공개한다. 이번 협업은 이날 업데이트 이후 적용된다.

컬래버레이션에서는 배틀그라운드 모바일 서비스 최초로 차량 아이템이 포함된 ‘스페셜 상자’가 출시된다. 이용자들은 게임 내 무료 재화인 치킨 메달을 활용해 상자를 획득할 수 있으며, 기아 EV3·EV4·PV5 디자인이 적용된 차량 스킨과 각종 보상을 얻을 수 있다.

게임 내 이벤트도 함께 진행된다. 오는 6월 4일까지 열리는 ‘기아 컬래버레이션 기념 출석 이벤트’에서는 10일간 출석 시 최대 55개의 치킨 메달을 지급한다. 또 오는 26일까지는 ‘8주년 PUBGM x Kia 인게임 이벤트’가 열린다. 참여자들에게는 기아 브랜드 콘셉트의 프로필 이미지와 프로필 프레임이 제공되며, EV3·EV4·PV5 차량 구독 혜택 등 다양한 경품도 마련된다.

공식 커뮤니티 연계 이벤트도 열린다. 이용자들은 게임 속 기아 전광판을 촬영해 공식 커뮤니티 댓글로 인증하면 스페셜 상자 티켓을 받을 수 있으며, 추첨을 통해 추가 보상도 지급된다.

오프라인 행사도 마련됐다. ‘PUBGM x Kia 제8구역’ 팝업 이벤트는 오는 21일부터 25일까지 서울 성수에서 열린다. 행사는 펍지 성수와 기아 언플러그드 그라운드 두 공간에서 운영되며, 방문객들은 게임과 자동차 브랜드를 결합한 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

현장에서는 공간별 특별 선물과 마운틴듀 제로 음료 등 다양한 혜택이 제공된다. 두 거점의 미션을 모두 완료한 참가자에게는 제8구역 생존 키트도 증정된다.

팝업 행사장 내 크래프트 그라운드 존에서는 삼성전자 갤럭시 S26 울트라와 갤럭시 탭 S11 울트라를 활용한 배틀그라운드 모바일 체험존도 운영된다. 특히 갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이 기능을 통해 화면 시야각을 제한하는 등 몰입형 플레이 경험을 제공할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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