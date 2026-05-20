방탄소년단 ‘SWIM’, 美 빌보드서 굳건한 화력

그룹 방탄소년단의 ‘스윔(SWIM)’이 미국 빌보드 차트를 굳건히 지키고 있다.

지난 19일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 23일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔’이 지난주에 이어 ‘글로벌(미국 제외)’ 1위를 차지하며 올해 통산 6번째 정상에 올랐다. 테일러 스위프트의 최다 1위 기록을 뛰어 넘은 성과다. ‘글로벌 200’에서는 3주 연속 2위에 올랐다. 가창곡 13개 트랙은 두 차트에 8주 연속 머물렀다.

메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서도 꾸준히 인기다. ‘아리랑’은 해당 차트 8위로 8주 동안 ‘톱 10’을 지켰다. 세부 차트 성적도 눈길을 끈다. 신보는 ‘톱 앨범 세일즈’ 5위에 안착했고 ‘톱 스트리밍 앨범’ , ‘바이닐 앨범’에서 각각 16위에 올랐다. ‘스윔’은 메인 송 차트 ‘핫 100’에 34위로 8주 연속 진입했다. ‘어덜트 컨템포러리’ 16위를 비롯해 ‘팝 에어플레이’(11위), ‘어덜트 팝 에어플레이’(18위), ‘라디오 송’(29위) 등 에어플레이 차트에 고루 등장해 대중 인기를 자랑했다.

2주 연속 네 장의 앨범이 ‘월드앨범’에 진입했다. 2022년 발매한 ‘프루프(Proof―’는 지난주 대비 한 계단 상승한 3위로 205주째 차트에 머물며 막강한 롱런 인기를 입증했다. 일본 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7∼ 더 져니∼(MAP OF THE SOUL ： 7 ∼ THE JOURNEY ∼)’(11위), 정규 3집 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’’)(16위), 미니 5집 ‘러브 유어셀프 승 허( LOVE YOURSELF 承 ‘HER’)’(25위)가 동반 진입에 성공했다.

한편 방탄소년단은 월드투어 ‘아리랑’의 북미 투어를 전개하고 있다. 최근에는 한국 가수 최초로 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에 입성해 현지 팬들의 뜨거운 호응 속 공연을 펼쳤다. 오는 23일부터는 미국 라스베이거스로 무대를 옮긴다. 오는 6월 12~13일에는 데뷔 기념일을 맞아 다시 한국으로 돌아와 부산에서 투어와 연개한 ‘더 시티’ 프로젝트를 펼친다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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