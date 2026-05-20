아스널, 22년 만의 EPL 정상… 3년 연속 준우승 아쉬움 날렸다

사진=AP/뉴시스

기뻐하는 아스널 팬들. 사진=AP/뉴시스

기뻐하는 아스널 팬들. 사진=AP/뉴시스

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널이 22년 만에 리그 왕좌를 되찾았다.

아스널은 20일 맨체스터 시티가 영국 본머스의 바이탈리티 스타디움에서 벌어진 2025~2026시즌 EPL 37라운드 본머스와의 경기에서 1-1로 비기면서 남은 경기에 상관없이 우승을 확정했다. 2위 맨체스터 시티(승점 78·

23승9무5패)가 애스턴 빌라 FC와의 최종전에서 승리해도 1위 아스널(승점 82·25승7무5패)을 따라붙을 수 없다. 앞서 아스널은 전날 번리와의 홈 경기에서 1-0으로 승리했다.

우승에 도전하기 위해서는 반드시 승리가 필요했던 맨시티는 이날 전반 39분 상대 엘리 주니어 크루피에게 선제골을 허용하며 끌려갔다. 후반 추가시간에 엘링 홀란드의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸으나 무승부에 머물렀다.

아스널은 최근 3시즌 연속 준우승했던 아쉬움을 털어냈다. 아스널이 EPL 정상에 오른 건 2003~2004시즌 무패 우승 이후 무려 22년 만이다. 통산 EPL 우승 횟수는 14회다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 스페인 출신으로는 처음으로 EPL 정상을 밟았다.

아스널에게는 우승 기회가 또 남아 있다. 아스널은 오는 31일 이강인의 소속팀인 프랑스 리그1 PSG와 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에 나선다. 승리하면 더블(2관왕)을 달성한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]