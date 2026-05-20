[BS현장] ‘놀유니버스’ 세계관, 축제가 된다… 10만명 규모 ‘NOL 페스티벌’ 열린다

놀유니버스의 세계관을 경험할 수 있는 대형 축제가 오는 10월 열린다.

놀유니버스가 브랜드 리브랜딩 이후 첫 대형 오프라인 행사로 국내 최대 규모 실내형 음악 페스티벌을 선보인다. 온라인 플랫폼에서 제공해온 여행·공연·레저 경험을 오프라인 축제로 확장해 고객과 직접 만나는 접점을 넓히겠다는 구상이다.

놀유니버스는 19일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 ‘NOL 페스티벌 미디어 데이’를 열고 오는 10월 17일부터 18일까지 이틀간 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장에서 ‘NOL FESTIVAL’(NOL 페스티벌)을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 이틀간 약 10만 명 규모로 기획됐다. 놀유니버스는 이를 국내 최대 규모의 실내형 뮤직 페스티벌로 꾸리고, 공연과 브랜드 체험, 플랫폼 서비스를 결합한 새로운 형태의 고객 경험을 제시한다는 계획이다.

이수진 야놀자 총괄대표가 환영사를 하고 있다.

이날 이수진 야놀자 총괄대표는 “누구나 마음 편히 놀 수 있는 세상, 모든 이들이 꿈꾸는 여행이 가능한 세상을 만들기 위해 우리는 매일 원팀이 돼 여행을 10배 쉽게 만들고자 노력하고 있다”며 “이제 여행을 넘어 여가와 문화 활동을 지금보다 10배 더 즐길 수 있도록 진화를 거듭할 것”이라고 말했다.

이어 “행복은 언제나 우리 삶의 원천이 된다. 세상의 행복을 만들어가는 일을 매일 수행하고 있기에 우리는 스스로를 ‘해피 메이커스’라고 부른다”며 “야놀자 그룹 놀유니버스의 해피 메이커스가 대한민국의 행복한 놀이터를 만들기 위해 NOL 페스티벌을 준비했다”고 밝혔다.

NOL 페스티벌은 관람객이 취향에 따라 무대를 선택할 수 있도록 3개 콘셉트의 스테이지로 구성된다. 세대와 장르를 아우르는 ‘슈퍼라이브 스테이지’, 글로벌 팬덤을 겨냥한 ‘K-POP 스테이지’, 강렬한 사운드와 에너지를 앞세운 ‘EDM 스테이지’가 동시에 운영된다.

1차 아티스트 라인업도 공개됐다. 레전드 그룹 god와 밴드 넬(NELL)이 라이브 무대를 선보이고, 이무진과 우즈(WOODZ)가 각각의 음악 색깔을 담은 공연을 펼친다. K-POP 라인업으로는 하성운, 엔믹스(NMIXX), 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 이름을 올렸다. 글로벌 EDM 아티스트 알렌 워커(Alan Walker), 김하온&나우아임영도 무대에 오른다.

행사 장소를 킨텍스로 택한 이유로는 대규모 수용력과 실내 공연 환경이 꼽혔다. 최동휘 놀유니버스 TF 리더는 “대규모 공연장으로는 킨텍스가 가장 적합했다”며 “야외보다 실내를 선택한 가장 큰 이유는 고객에게 음악의 몰입감을 제대로 전달하는 데 초점을 뒀기 때문”이라고 말했다.

이어 “실외에서는 음악의 울림이 밖으로 퍼져 나가지만, 실내에서는 음악의 울림이 관객과 함께 공간 안에서 공유될 수 있다고 봤다”며 “고객에게 맞는 경험을 설계할 수 있도록 계속 점검해나갈 예정”이라고 설명했다.

놀유니버스는 이번 페스티벌을 기본적으로 NOL 고객 대상 무료 초청 방식으로 운영한다. 고객은 다양한 미션에 참여하거나 NOL 서비스를 이용해 응모권을 받을 수 있다. 특정 아티스트 공연이나 선호 장르 무대를 더 집중적으로 즐기고 싶은 고객을 위해 일부 스테이지는 유료 티켓 형태로 선보인다. 고객 취향과 관람 목적에 따라 페스티벌을 경험하는 방식을 넓힌 셈이다. 응모 및 예매 방법은 6월 8일 공식 홈페이지와 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공개된다.

이철웅 놀유니버스 대표이사가 NOL 페스티벌을 소개하고 있다. 정희원 기자

이번 페스티벌은 K-POP과 공연이 방한 관광 수요를 이끄는 흐름과도 맞물려 있다. 이철웅 놀유니버스 대표는 “K-POP 자체가 한국을 찾는 주요 이유로 언급되고 있다”며 “최근 외국인 관광객 통계를 보면 9%가 넘는 고객들이 한국에서 K-POP 관련 활동을 반드시 하고 가는 것으로 나타난다”고 말했다.

그는 “이들의 상당수는 실제 공연을 보고, 한 번만 보고 가는 것이 아니라 관심 있는 아티스트 공연이 있을 때 여러 회차를 찾는 경향도 보인다”고 설명했다. 이어 “이들은 일반 관광객처럼 1~2박에 그치지 않고 여러 박을 머물며 숙박과 유관 경제활동으로 이어진다”며 “우리가 가진 K-POP이라는 자산, 공연이라는 자산이 업계 전반에 낙수효과를 만들어내고 있다고 믿는다”고 강조했다.

질의응답 중인 이철웅 놀유니버스 대표이사(왼쪽)와 최동휘 NOL FESTIVAL TF 리더. 정희원 기자

놀유니버스는 온라인 플랫폼 기반의 강점을 페스티벌 전 과정에 접목한다. 라인업 알림부터 교통편, 숙소, 티켓 예매까지 페스티벌을 전후한 주요 과정이 NOL 앱 안에서 이어지도록 설계한다는 방침이다. 공연 관람 전 탐색과 예매, 이동, 숙박, 현장 경험까지 하나의 흐름으로 연결해 일반적인 음악 페스티벌과 차별화하겠다는 전략이다.

이 대표는 “저희는 온라인 플랫폼 기반의 회사”라며 “라인업에 대한 알림, 필요한 교통편과 숙소, 티켓 예매까지 모든 과정이 앱에서 이뤄질 예정”이라고 말했다. 이어 “이런 심리스한 사용자 경험을 제공한다는 점에서 일반적인 음악 페스티벌과는 차별화된다”며 “NOL 페스티벌은 모두를 즐겁게 하는 놀이를 추구하는 브랜드의 가치를 담은 행사”라고 말했다.

이 대표는 NOL 페스티벌을 브랜드 리브랜딩 이후 고객과 직접 만나는 첫 대형 접점으로도 설명했다. 그는 “놀유니버스라는 회사, ‘놀’이라는 브랜드는 사실 이제 1년 정도 된 브랜드”라며 “그전에는 야놀자, 인터파크 티켓, 인터파크 투어 등으로 나뉘어 있었고, 리브랜딩을 거쳐 하나의 브랜드로 고객에게 진정한 즐거움을 전달하기 위해 여러 서비스를 연계해왔다”고 말했다.

이어 “브랜드를 단순히 온라인에서 접하는 데 머물게 하지 않고 오감으로 느낄 수 있는 장을 마련하고자 했다”며 “현장에서 놀유니버스가 지향하는 비전을 체감할 수 있도록 만든 행사가 NOL 페스티벌로 응축됐다”고 덧붙였다.

또 “NOL이 온라인 공간에서 여행, 공연, 레저, 항공 등 다양한 즐거움을 연결해온 것에 이어, 이제는 고객과 직접 만나고 함께 경험하는 축제를 마련해 그 가치를 확장하고자 한다”며 “NOL 페스티벌을 통해 누구나 마음 편히 즐길 수 있는 새로운 놀이 문화를 만들어가고, 고객과 가장 생생하게 연결되는 브랜드로 거듭날 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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