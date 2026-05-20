최휘영 문체부 장관, 20일 수원FC위민-북한 내고향 남북전 관람

최휘영 문화체육관광부 장관. 사진=뉴시스

최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 수원종합운동장에서 열리는 WK리그 수원FC위민과 북한 내고향여자축구단의 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 경기를 관람한다.

문체부는 지난 19일 “AFC가 주관하는 국제대회라는 점, 우리나라 클럽이 4강에 진출한 점 등을 고려해 주무부처인 문체부 장관이 20일 준결승전과 23일 결승전에 참석할 예정”고 전했다.

수원FC위민은 내고향과 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 2025~2026 AWCL 4강전을 치른다. 내고향은 지난 17일 인천국제공항을 통해 입국했다. 북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 건 이번이 처음이다.

이 경기에서 승리하는 팀은 오는 23일 오후 2시 같은 장소에서 열리는 멜버른 시티(호주)-도쿄 베르디(일본)전 승자와 우승 트로피를 놓고 맞붙는다.

AWCL은 2024~2025시즌에 정식 출범했다. 아시아 지역 여자 축구 클럽 최강팀을 가리는 대회다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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