후발대 황인범, 컨디션 회복에 총…“감각만 끌어올리면 돼”

황인범. 사진=뉴시스

황인범. 사진=대한축구협회 제공

황인범(페예노르트)이 건강한 모습으로 월드컵 무대를 누빌 수 있을까.

홍명보 한국 축구대표팀 감독을 필두로 조기 소집된 대표팀 본진은 지난 18일 인천공항을 떠나 19일 사전 캠프인 미국 솔트레이크시티에 입성했다. 이 과정에서 대표팀 전력의 핵심 자원인 황인범이 보이지 않았다. 대한축구협회 관계자는 19일 “황인범이 국내에서 개인 훈련을 이어간 뒤 24일쯤 출국해 대표팀에 합류할 예정”이라고 설명했다.

네덜란드 에레디비시에서 뛰는 황인범은 지난 3월 발목 인대를 다쳐 시즌 아웃 판정을 받았다. 이달 초 조기 귀국, 오는 6월 멕시코·미국·캐나다에서 열리는 북중미월드컵을 위해 회복과 재활에 집중했다. 국내 수도권 훈련장에서 개인 트레이너와 구슬땀을 흘리고 있다. 최종 명단에 이름을 올리면서 대표팀 본진과 함께 사전 캠프로 향할 것이라는 예상과 달리 국내에 더 머물기로 결정했다.

회복에 더 집중하겠다는 의지로 풀이된다. 장거리 비행은 선수의 관절이나 인대에 무리를 줄 수 있다. 차근차근 재활이 진행되고 있는 과정에서 더 나은 몸 상태를 만든 뒤 미국으로 향할 예정이다. 협회 관계자는 “무리해서 몸 상태를 끌어올리다 보면 탈이 날 수도 있기 때문에 적절하게 휴식을 취하며 컨디션을 끌어올리고 있다”고 전했다.

황인범은 대체 불가 중앙 미드필더다. 중원에서 공수 조율과 빌드업에서 대표팀 핵심 자원이다. 실제 홍 감독은 황인범이 부상으로 빠진 사이 그의 대체자를 찾기 위해 백승호(버밍엄시티)와 김진규(전북) 등을 실험했지만, 만족하지 못했다. 백승호는 빌드업과 수비 능력은 출중하지만 폭발적인 스피드가 다소 제한적이다. 김진규는 시야가 넓고 탁월한 패스로 공격의 활로를 열지만 상대 역습 대응에는 약점을 보인다.

홍 감독은 “황인범의 심폐 기능은 전혀 문제없었다. 오히려 다른 선수들보다 좋았다”며 “다만 그동안 경기를 뛰지 못해 감각적인 부분은 아직 완벽하다고 얘기할 수 없다. 미국에서 치르는 평가전을 통해 감각을 끌어올릴 것”이라고 힘을 실어줬다.

황인범은 월드컵에서 독보적인 존재감을 보인 바 있다. 생애 첫 월드컵이었던 2022 카타르 대회에서 조별리그 3경기와 16강전까지 한국의 4경기를 모두 소화했다. 당시 공격포인트는 없었지만 넓은 활동량으로 대표팀을 진두지휘했다. 당시 황인범은 4경기에서 45.037km를 뛰어 대표팀 활동량 1위를 차지한 바 있다.

한 축구계 관계자는 “상대의 밀집된 공간을 파괴할 수 있는 대표적인 선수가 황인범”이라며 “대표팀에서 오랜 시간을 해 온 만큼 다른 선수들도 황인범의 스타일에 패스나 동선에 익숙해져 있다. 월드컵에 뛰느냐 못 뛰느냐가 대표팀 성적에 관건이 될 것”이라고 했다.

조별리그 상대국들도 황인범을 유심히 지켜보고 있다. 멕시코 소이 풋볼은 “홍명보호의 유일한 불확실성은 황인범을 포함했다는 것”이라고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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