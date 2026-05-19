“준희야 행복해”…최준희 결혼식서 이영자·홍진경까지 눈물

사진 = 최준희 SNS 계정

故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 축하해준 지인들에게 고마운 마음을 전했다.

최준희는 19일 자신의 SNS를 통해 결혼 축하 메시지를 담은 영상을 공개하며 “제 결혼식은 왤케 눈물 콧물만 나오는지 나원. 살아가면서 힘들때 돌아보게 될 사랑 가득한 말들. 한동안 웨딩으로 도배 할게요”라고 전했다.

공개된 영상에는 오빠인 최환희를 비롯해 방송인 이영자, 홍진경, 정선희, 모델 이소라 등 연예계 선배들의 따뜻한 축하 인사가 담겼다.

사진 = 최준희 SNS 계정

사진 = 최준희 SNS 계정

최환희는 여동생 최준희의 새로운 출발을 응원하며 진심 어린 축사를 전했고, 생전 최진실과 각별한 우정을 나눴던 이영자는 “엄마가 있었으면 더 좋았을 텐데. 준희야 행복해”라며 애틋한 마음을 전했다.

홍진경은 눈물을 보이며 신랑에게 “(환희 남편) 종호야. 잘 해줘라”라고 말했고, 정선희 역시 “이모는 네가 너무 눈이 부셔서 못 봤다”며 울컥한 모습을 보였다. 이소라 또한 축하 메시지를 전하는 과정에서 눈시울을 붉혔다.

이 밖에도 빽가, 김원희 등 가까운 지인들이 최준희를 향한 애정을 드러내며 훈훈함을 더했다.

한편 최준희는 지난 16일 서울 모처에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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