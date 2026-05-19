“5월 23일 5시 23분에 52300원”…盧 조롱 논란 래퍼 공연, 결국 취소

래퍼 리치 이기. 출처=리치 이기 SNS

음악을 매개로 고 노무현 전 대통령을 비하·조롱해왔다는 비판을 받는 래퍼 리치 이기(본명 이민서)의 첫 단독 공연이 결국 취소됐다.

19일 노무현재단 등에 따르면 오는 23일 개최 예정이던 리치 이기의 콘서트는 대관처의 대관 취소 통보로 무산됐다. 재단 측이 공연금지 가처분 신청 등 법적 대응을 예고한 지 하루 만이다.

이번 공연은 기획 단계부터 고인의 비극을 마케팅에 활용했다는 거센 비판을 받았다. 공연일은 노 전 대통령의 서거 17주기 당일인 5월 23일이었으며, 시작 시간 또한 서거 시각을 연상시키는 오후 5시 23분으로 맞췄다. 티켓 가격 역시 ‘5만2300원’으로 책정되어 특정 숫자를 의도적으로 배치해 고인을 모욕하려 했다는 지적이 잇따랐다. 아울러 그의 활동명 역시 특정 온라인 커뮤니티의 비하 어투에서 착안했다는 의혹을 받고 있다.

그의 음악적 행보 역시 가사의 선정성과 혐오 표현으로 도마 위에 올랐다. 리치 이기는 그간 가사를 통해 고인의 실명과 서거 방식을 직접적으로 언급하며 모욕하는가 하면, 아동 대상 성범죄를 묘사하는 자극적인 내용을 담아와 힙합 장르의 표현 범주를 이탈했다는 비판을 받아왔다. 특히 이번 공연 라인업에 일부 대중적 인지도가 있는 래퍼들이 포함되었던 것으로 알려져 힙합 팬들 사이에서도 논란이 증폭됐다.

논란이 확산되고 노무현재단 측이 민사상 손해배상 청구 등 강력한 법적 조치를 경고하자 대관처인 연남스페이스는 즉각 대관 취소를 통보하고 유가족에게 사과의 뜻을 전했다.

노무현재단 관계자는 “표현의 자유라는 명분 뒤에 숨어 공동체의 가치를 훼손하고 역사의 아픔을 모욕하려는 모든 시도에 대해 앞으로도 강경하게 대응할 것”이라고 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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