‘AOA 출신’ 권민아, 성폭행 피해 사건 결과 전해…“결과에 만족하려 한다”

사진 = 권민아 SNS 계정

그룹 AOA 출신 권민아가 과거 성폭행 피해 사건과 관련한 재판 결과를 전했다.

권민아는 19일 자신의 SNS를 통해 “14년 전 사건이라 강간 상해에서 강간만이 아닌 상해죄까지 입증이 된다면 공소시효가 지나지 않아 가해자에게 큰 처벌이 내려질 수도 있다는 이야기에 심장이 막 뛰고 기대를 했다”며 “2심까지 판결이 나온 지금은 강간죄는 인정됐고, 상해죄는 인정되지 않아 공소시효 지남으로 별다른 처벌을 내릴 순 없는 현실이 됐지만 마냥 괴로웠던 4년은 아니었던 것 같다”고 밝혔다.

이어 “피해자인 내 입장에서는 그래서 결과가 유죄냐, 무죄냐가 중요했지만 한 가지의 죄라도 인정이 된것에 크나큰 의미를 가지고 어쨌든 그 사람이 나쁜 사람이란건 밝히게 됐으니 충분히 지금 결과에서 만족해도 될 것 같다”고 심경을 전했다.

또한 권민아는 사건 해결 과정에서 도움을 준 관계자들에게 감사 인사를 전했다. 그는 “그동안 제가 아닌 대신 저 때문에 마음의 짐을 가지고 달려와주신 경찰관 분들과 검사님들께 정말 정말 죄송하고, 감사하다”며 “이젠 이 사건을 내려놓고 다른 사건을 진행하기 전.. 조금이라도 짐을 덜어내고 속 시원하게 푹 쉬셨으면 좋겠다!”고 말했다.

현재 자신의 상태에 대해서는 “주변에서 많이들 또 얼마 전 일로 걱정해 주시는데 지금은 저만 생각하고, 제 안에서 감당할 수 있는 우선적인 피부 치료까지는 최선을 다 해보려고 한다”며 “그러니 너무 걱정들 마시고! 아주 잠깐 지쳐있는 것 뿐이니깐, 이전 처럼 시간에 강박갖지않고 푹 쉬어보면서 체력도 보충하고! 충분한 타이밍이 왔을때 다시 노력해보겠다”고 덧붙였다.

앞서 권민아는 2023년 유튜브 채널 ‘점점TV’에 출연해 중학교 1학년 시절 성폭력 피해를 당한 사실을 고백한 바 있다. 당시 그는 해당 사건이 오랜 시간 큰 트라우마로 남아 있었다고 털어놨다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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