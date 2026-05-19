윤지원·윤지훈·이승준 등 U18 男 대표팀, 12인 명단 발표…다음 달 2일부터 아시아컵 동아시아 예선 출전

2026 국제농구연맹(FIBA) U18 아시아컵 동아시아 예선에 나설 한국 18세 이하(U-18) 농구대표팀 명단이 발표됐다.
신종석 감독이 이끄는 대표팀은 다음 달 2일부터 7일까지 일본 후쿠오카에서 열리는 대회 예선에 출전한다. 이번 대회는 오는 8월 인도에서 열리는 2026 FIBA U18 아시아남자농구선수권대회 출전권을 놓고 다투는 사전 예선 대회다. 개최국 일본과 한국, 중국, 대만, 홍콩 등 5개국이 참가한다. 풀 리그를 벌여 상위 4팀이 본선에 진출한다.
고교에서 내로라하는 선수들이 모두 모였다. 고교 무대를 휘젓고 있는 ‘쌍둥이’ 윤지원-윤지훈을 포함 경복고에서 4명(엄성민, 신유범)이 발탁됐다. 용산고에선 이승준, 박태준, 곽건우가 부름을 받았다. 엄지후(양정고), 권대현(삼일고), 허건우(안양고), 백종원(제물포고), 김정우(광신방송예술고)도 합류한다.
대표팀은 이번 대회서 아시아남자농구선수권 출전권은 물론 상위 대회를 위한 합을 맞춘다는 각오다. 5개국서 4팀이 본선에 오르는 만큼 출전권은 쉽게 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 대표팀은 신종석 인헌고 코치가 감독으로서 이끈다. 앞서 열린 이사회서 감독으로 선임됐다. 코치진에는 이흥배 광신방송예술고 코치와 진상원 양정중 코치가 합류했다.
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