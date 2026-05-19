베베드피노, 생분해 원단프리미엄 물티슈 ‘아임그린’ 판매 4만 개 돌파

사진=베베드피노

㈜더캐리(대표 이은정)가 전개하는 유아동 패션브랜드 ‘베베드피노(BEBEDEPINO)’의 프리미엄 아기 물티슈 '아임그린(I'm Green)'이 누적 판매 4만 개를 돌파하며 이를 위한 기념으로 공식몰에서 할인 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

업체에 따르면 베베드피노 아임그린은 레이온 100% 생분해 원단을 적용한 플라스틱 프리(Plastic Free) 물티슈로 성분 안전성과 환경 부담 최소화를 동시에 고려한 제품이다. 아이를 위한 제품인 만큼 원단과 성분, 전 테스트 과정을 더욱 엄격한 기준으로 설계해 제품 완성도를 높였다.

성분 역시 민감한 영유아 피부를 고려해 EWG(Environmental Working Group) 그린 등급 원료만을 사용했다. EWG 그린 등급은 피부 자극과 독성 우려가 가장 낮은 수준의 원료에 부여되는 기준으로 피부에 직접 닿는 제품인 만큼 안심하고 사용할 수 있도록 설계한 적이 특징이다. 또한 풍부한 수분감으로 기존 타사 물티슈 대비 한층 부드럽고 촉촉한 사용감을 구현했다고 업체 측은 전했다.

사진=베베드피노

베베드피노는 현재 26SS 시즌오프 ‘베피위크 : 봄 컬렉션 CHAPTER 2’를 통해 봄 컬렉션 상품을 최대 30% 혜택으로 선보이고 있으며 아임그린 물티슈 역시 공식 온라인몰에서 20% 할인된 특별 혜택가로 만나볼 수 있다.

더캐리 관계자는 “베베드피노 아임그린 물티슈에 보내주신 고객님의 사랑과 관심 덕분에 4만 개 판매돌파라는 의미 있는 성과를 기록할 수 있었다”며 “앞으로도 아이들의 안전은 물론 환경까지 함께 생각하는 브랜드로서, 고객들이 안심하고 사용할 수 있는 프리미엄 라이프스타일 제품들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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