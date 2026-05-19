“분위기 미쳤다” 이유애린, 해변서 뽐낸 건강미…화보 같은 일상 [스타★샷]

사진 = 이유애린 SNS 계정

그룹 나인뮤지스 출신 이유애린이 화보 같은 해변 분위기로 시선을 사로잡았다.

이유애린은 18일 자신의 SNS에 “무료할 틈이 없던 주말”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이유애린 SNS 계정

사진 = 이유애린 SNS 계정

사진 = 이유애린 SNS 계정

공개된 사진 속 이유애린은 푸른 바다를 배경으로 블랙 원피스 수영복과 캡 모자를 착용한 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 잔잔한 해변을 거닐거나 물가에 몸을 담그며 휴양지 특유의 한적한 분위기를 만끽하는 모습이 시선을 끌었다.

사진 = 이유애린 SNS 계정

특히 이유애린은 탄탄한 보디라인과 건강미 넘치는 매력으로 눈길을 사로잡았다. 자연스러운 포즈와 감각적인 분위기가 어우러지며 마치 화보 같은 장면을 연출했다. 또 다른 사진에서는 모래사장 위에 편안하게 누워 여유를 즐기는 모습도 담겼다. 꾸밈없는 일상 속에서도 세련된 분위기를 자아내며 팬들의 관심을 모았다.

한편 이유애린은 2010년 나인뮤지스 원년 멤버로 데뷔해 활동했으며, 2016년 소속사와의 계약 만료로 멤버 민하와 함께 미니 5집 ‘로스트(LOST)’ 활동을 끝으로 팀을 떠났다. 최근에는 SNS를 중심으로 인플루언서 활동을 이어가며 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]