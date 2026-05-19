베트맨, 우리은행 계좌 연결 ‘벳머니 적립 이벤트’ 진행…다음 달 14일까지

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 특별한 이벤트를 준비했다.

한국스포츠레저㈜는 19일 “공식 인터넷 발매 사이트 베트맨 이용 고객을 대상으로 ‘우리은행 계좌 연결 벳머니 적립 이벤트’를 진행한다”고 밝혔다. 이번 이벤트는 베트맨에 우리은행 계좌를 연결한 고객들에게 벳머니 혜택을 제공하고, 보다 간편한 예치금 충전 환경을 지원하기 위해 마련됐다.

이벤트는 지난 6일부터 시작해 다음 달 14일까지 이어진다. 당첨자는 다음 달 22일 발표되며 벳머니는 하루 뒤인 23일 지급될 예정이다.

이벤트는 총 2가지 방식이다. ‘신규 계좌 등록 이벤트’는 이벤트 기간 내 우리은행 계좌를 신규 등록한 회원을 대상으로 진행된다. 이벤트 종료 시점까지 등록 상태를 유지한 고객에게는 벳머니 3,000원이 지급된다. 선착순 5000명만 받을 수 있다. 참여 방법은 베트맨 이벤트 페이지 내 ‘이벤트 참여하기’를 클릭한 뒤, 개인정보 페이지에서 ‘출금 계좌 관리’를 통해 우리은행 계좌를 등록하면 된다.

사진=스포츠토토 제공

‘예치금 충전 감사 이벤트’는 우리은행 계좌를 연결하고, 바로충전 서비스를 이용 중인 회원들을 대상으로 한다. 이벤트 기간 내 우리은행 바로충전으로 예치금 1만원 이상을 충전하면 자동 응모된다. 추첨을 통해 총 2000명에게 벳머니 5000원을 준다.

편리함, 편의성을 모두 높인다는 그림이다. 한국스포츠레저 관계자는 “이번 이벤트는 우리은행 계좌 연결과 바로충전 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 고객 편의성을 높이기 위한 다양한 혜택과 서비스를 지속적으로 확대할 계획”이라고 전했다.

한편, 이벤트와 관련한 자세한 사항은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨(betman.co.kr) 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]