‘나솔’ 14기 순자 품절녀 됐다…배우 최주원과 백년가약 “실감 안 나”

사진 = 순자 SNS 계정

‘나는 솔로’ 14기 출연자 순자가 배우 최주원과 백년가약을 맺었다.

순자는 19일 자신의 SNS를 통해 결혼 소감을 전했다. 그는 “토요일 결혼식을 마치고 월요일부터 바로 회사로 복귀해 아직 정신이 하나도 없고, 실감도 다 나지 않은 상태지만, 그래도 가장 먼저 감사 인사를 드리고 싶어 글을 남긴다”며 “한 분 한 분 진심으로 감사드린다. 덕분에 정말 벅차고 감사한 하루를 보낼 수 있었다. 보내주신 마음 오래오래 잘 간직하면서 좋은 모습으로 잘 살아가겠다”고 밝혔다.

사진 = 순자 SNS 계정

사진 = 순자 SNS 계정

사진 = 순자 SNS 계정

이와 함께 공개된 결혼식 사진에는 행복한 미소를 짓고 있는 두 사람의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

앞서 순자는 지난 9일 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알린 바 있다. 당시 그는 “한동안 조용히 지내며 저에게 중요한 시간들을 보내고 있었고, 이렇게 1년 만에 전하는 소식이 결혼 소식이라 조금은 떨리고 조심스러운 마음”이라며 “따스한 5월, 소중한 사람과 평생을 함께하기로 약속하게 됐다”전했다.

이어 “오랜만에 드리는 연락이 결혼 소식이라 혹시 부담이 되지는 않을까 망설여지기도 했고, 조심스러운 마음에 선뜻 연락드리지 못한 분들도 많았다”며 “지금까지 저를 아껴주시고 응원해 주신 분들께는 꼭 직접 전하고 싶은 소식이라 이렇게 글로 인사드린다”고 덧붙였다.

한편 순자와 최주원은 지난 16일 서울 삼청각에서 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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