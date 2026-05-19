'현지 교민들 환영 속' 홍명보호, 미국 솔트레이크시티 입성…월드컵 본격 담금질

사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 ‘파이팅’을 외치며 월드컵 무대를 향한 첫발을 내디뎠다.

한국 축구대표팀은 현지시각 18일 오후 4시(한국시각 19일 오전 7시) 사전 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티에 도착했다. 홍명보 감독을 비롯해 코칭스태프와 지원스태프, 최종 명단에 오른 선수 9명과 훈련 파트너 3명 등 총 12명의 선수가 미국 땅을 밟았다. 장거리 비행을 마친 선수단은 시내에 위치한 호텔로 이동, 여장을 풀고 휴식을 취하며 첫 일정을 마무리했다.

본진은 소속팀 일정이 빨리 끝난 해외파 배준호(스토크시티), 엄지성(스완지시티), 백승호(버밍엄시티) 등과 이동경(울산), 김진규(전북), 김문환(대전), 이기혁(강원), 조현우(울산), 송범근(전북) 등 국내파 선수들로 꾸려졌다. 훈련 파트너인 윤기욱(서울), 조위제, 강상윤(이상 전북)도 동행했다.

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솔트레이크시티는 화려한 관광도시와는 거리가 멀지만, 광활한 자연환경과 고지대로 잘 알려진 도시다. 해발 약 1460m에 있어, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1·2차전이 열리는 멕시코 과달라하라(약 1500m)와 매우 유사한 환경이다. 한국에서 솔트레이크시티로 향하는 직항은 하루 한 편으로, 11시간 넘게 소요된다.

대표팀은 충분한 휴식 후 본격적으로 월드컵 준비에 돌입한다. 다만 당장 강도 높은 훈련보다는 시차와 고지대 환경 적응에 초점을 맞출 계획이다. 홍 감독은 2~3일 동안 선수들의 컨디션과 고지 적응 상태를 예의주시할 예정이다. 동시에 선수별 맞춤 프로그램 위주로 몸 상태를 끌어올리는 데 집중한다. 본격적인 전술 훈련은 해외파들이 합류하는 24~25일 이후, 선수들이 고지대 적응을 마친 시점부터 시작될 전망이다. 첫 주 훈련은 차량으로 10분가량 떨어진 훈련장, 이후에는 30분 거리의 훈련장으로 장소를 옮겨 훈련을 이어간다.

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대표팀의 출국길엔 팬들의 뜨거운 응원이 함께했다. 출국 당시 인천국제공항은 대표팀을 배웅하려는 팬들로 붐볐다. 선수들에게 사인을 요청하거나 직접 준비한 응원 메시지를 전달하는 팬들의 발길이 이어졌다. 현지에서도 응원은 계속됐다. 한국만큼 많은 인파는 아니었지만 현지 교민과 축구 팬들이 솔트레이크시티 국제공항에 모여 대표팀의 입성을 반겼다. 한 축구 팬은 태극기가 새겨진 유니폼을 흔들며 선수단을 응원하기도 했다.

월드컵을 앞두고 ‘깜짝 발탁’된 이기혁은 쏟아지는 관심에 놀라면서 감사한 마음을 전했다. 그는 “이렇게 많은 팬에게 관심을 받는 건 처음이다. 정말 좋고 기쁘다”며 “대표팀에 가니까 강원 팬들도 진심 가득한 마음으로 저를 응원해주셨다. 그 응원이 아깝지 않게 좋은 모습 보여드릴 것”이라고 각오했다.

대표팀은 솔트레이크시티에서 다음 달 4일까지 훈련을 이어간다. 막바지 기간 트리니다드토바고(31일 오전 10시), 엘살바도르(다음 달 4일 오전 10시)를 상대로 두 차례 평가전을 치른다. 두 경기 모두 브리검영대(BYU) 사우스 필드에서 열린다. 평가전을 마친 뒤 다음 달 5일엔 과달라하라 베이스캠프로 이동한다. 이후 월드컵 본선을 위한 마지막 담금질에 돌입한다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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