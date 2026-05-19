메리어트 인터내셔널, 2026 럭셔리 다이닝 시리즈 개최

럭셔리 그룹 바이 메리어트 인터내셔널(The Luxury Group by Marriott International)이 ‘럭셔리 다이닝 시리즈’의 세 번째 에디션 개최를 공식 발표했다.

2026 럭셔리 다이닝 시리즈는 ‘함께 모이는 것’의 가치를 다시금 조명한다. 먼 거리를 이동하는 여정이 아닌 식탁 앞에 앉는 순간 시작되는 이야기와 풍미, 사람과 사람 사이의 연결을 중심에 둔다.

이번 시리즈는 ‘테이블 너머(Across the Table)’를 주제로 열린다. 이를 통해 다이닝을 진심 어린 교류의 장으로 전환한다. 각 요리는 저마다의 배경과 이야기를 담아 제공되며, 셰프들은 주방을 벗어나 스토리텔러로서 직접 손님과 소통한다. 모든 경험은 격식보다 진정성에 초점을 맞춰 구성되며, 무엇이 담겨 있는가를 넘어 무엇이 공유되는가를 기념하는 자리로 설계됐다.

회사 측은 “함께 나눈 한 끼가 진정한 교감의 순간이 되고, 대화가 흐르는 속도로 시간을 보낼 수 있도록 설계된 이번 시리즈는 일상의 속도에서 벗어나 현재에 온전히 머무는 특별한 미식 경험을 선사한다”고 소개했다.

아시아 태평양 전역을 무대로 펼쳐지는 2026 럭셔리 다이닝 시리즈는 저명한 셰프들과 엄선된 공간을 한데 모아 문화·창의성 및 인간적 연결이 어우러지는 미식의 장을 선보인다. 메리어트 인터내셔널은 아시아 태평양의 특별한 목적지들을 배경으로 고객들을 식탁으로 초대하며, 마지막 코스가 끝난 뒤에도 오래도록 기억에 남을 특별한 한 끼를 선사한다.

이번 시리즈는 ▲JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트 & 스파 ▲더 나카 아일랜드, 럭셔리 컬렉션 리조트 & 스파 푸켓 ▲세인트레지스 몰디브 봄물리 리조트 ▲만다파, 리츠칼튼 리저브 ▲리츠칼튼 교토 ▲루미나라, 리츠칼튼 요트 컬렉션에서 진행된다.

한편, 럭셔리 다이닝 시리즈 참여 호텔 6곳에서는 럭셔리 다이닝 시리즈와 연계한 투숙 패키지도 제공된다. 시그니처 다이닝 경험과 세심하게 기획된 숙박을 결합한 이 패키지는 한정 수량으로 운영되며 고객이 각 여행지를 더욱 깊이 경험하고 미식을 통한 연결의 가치를 온전히 느낄 수 있도록 구성됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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