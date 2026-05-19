‘철통 보안’ 내고향여자축구단… 뜨거운 관심 속 벌어지는 남북전

리유일 북한 내고향여자축구단 감독(왼쪽)과 주장 김경영이 19일 수원종합운동장에서 열린 2025~2026 AFC 여자 AWCL 4강전 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

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철통 보안 속에 감춰졌던 북한 내고향여자축구단이 마침내 모습을 드러냈다.

내고향은 20일 WK리그 수원FC위민과 오후 7시 수원종합운동장에서 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전을 치른다. 하루 앞선 19일 같은 장소에서 열린 기자회견에서 리유일 내고향 감독과 주장 김경영이 등장했다. 리 감독은 “내일 경기는 우리 팀이 비교적 준비를 괜찮게 했다고 볼 수 있다”며 “성과를 내는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 내고향은 AWCL 참가를 위해 지난 17일 방한했다.

두 팀의 맞대결은 한국에서 열리는 남북 여자 축구 클럽의 맞대결로 높은 관심을 보인다. 북한 여자 축구팀의 방한은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 북한 스포츠단 선수가 국내에서 열리는 대회에 출전하는 건 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 8년 만이다. 대표팀이 아닌 여자 축구 클럽팀의 방한은 이번이 처음이다.

통일부는 이번 대회에서의 응원과 기타 행정업무 지원을 위해 남북협력기금 약 3억원을 집행한다. 통일부에 따르면 남북 대결을 응원하기 위해 남북협력민간단체협의회와 민족화해협력범국민협의회 등 200여 개 단체가 3000여명으로 이뤄진 공동응원단을 결성했다. 응원단은 내고향의 입국 당시에도 인천국제공항에 모여 환영인사를 한 바 있다.

취재 열기도 뜨겁다. 이번 대회에 몰린 취재진은 총 120여명에 이르는 것으로 전해졌다. 수원FC위민 공격수 지소연은 이날 “취재진을 이렇게 많이 본 건 처음”이라며 놀란 표정을 지었다.

다만 열기와 달리 내고향 선수단의 반응은 냉담하다. 리 감독은 “우리가 온 건 철저하게 경기를 하기 위해서다”며 “응원단은 감독과 선수들이 상관할 문제가 아니다”고 잘라 말했다.

선수단은 철통 보안 속에 외부 노출을 극도로 꺼리고 있다. 입국 당시에는 무표정으로 바닥과 앞만 바라보며 1분여 만에 공항을 빠져나가 버스에 올랐다. 지난 18일에도 경찰의 삼엄한 경계 속에 호텔을 나선 뒤 창문에 짙은 선팅이 된 버스를 탄 뒤 훈련장으로 향했다. 훈련 역시 비공개로 진행됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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