하이로닉, 슬로바키아 의료기기 유통사와 ‘더블로 골드’ 독점 판매 계약 체결

의료미용기기 전문기업 하이로닉(주)이 최근 슬로바키아 브라티슬라바 소재 의료기기 유통사 AMT(Advanced medical technologies s.r.o.)와 하이푸 리프팅 장비 ‘더블로 골드(Doublo-Gold)’에 대한 슬로바키아 독점 판매 계약을 체결했다.

이번 계약을 통해 하이로닉은 중부 유럽 의료미용 시장 내 공식 유통망을 확보하고, 현지 의료진 대상 전문 교육과 적극적인 마케팅 활동에 돌입한다.

더블로 골드는 하이로닉이 자체 개발한 고강도 집속 초음파(HIFU) 기반 피부 리프팅·타이트닝 의료기기다. 얼굴과 바디의 다양한 피부 층을 효과적으로 타깃팅할 수 있다. 특히 U턴 양방향 에너지 방식과 확산형 초점 영역 기술을 적용해 시술 효율을 극대화하고, 피부 표면 손상 없이 깊은 조직에 정확한 에너지를 전달한다.

슬로바키아는 EU 회원국으로 CE 인증 의료기기 유통이 가능한 시장이다. 중부 유럽에서 의료미용 분야가 빠르게 성장하고 있다. AMT는 현지 ‘SKNPRO’ 브랜드 채널을 통해 교육부터 SNS 마케팅, 학술 및 전시 참여 등 다각도로 브랜드 인지도 확장에 나설 예정이다.

이번 계약은 2년간의 초기 독점 계약이다. 연간 최소 구매 수량 조항 포함해 안정적인 시장 안착을 도모한다. 하이로닉은 2010년 이후 전 세계 50여 개국 의료기관에 더블로 시리즈를 공급하며 글로벌 경쟁력을 인정받았다. 슬로바키아 독점 계약은 중부 유럽 내 입지 강화와 미래 성장의 발판으로 평가된다.

하이로닉 관계자는 "이번 계약 체결은 더블로 골드의 중부 유럽 시장 확대를 위한 중요한 이정표"라며 "하이로닉은 슬로바키아를 포함한 유럽 시장 전반에서 HIFU 기술의 임상적 가치와 하이로닉 브랜드의 신뢰도를 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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