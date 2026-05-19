나영석 PD가 유병재와 콘텐츠 시장에 대해 대화를 나누고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘유병재’ 영상 캡처

나영석 PD가 급변하는 최근 예능 콘텐츠 시장의 판도를 예측하기 어렵다고 털어놨다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘유병재’에는 ‘[무공해] 나영석 피디와 무조건 공감한 세끼’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 유병재가 “예전에는 어느 정도 예상이 됐는데 요즘은 콘텐츠 시장이 너무 어렵다”고 운을 떼자 나영석 PD는 “사실 나도 (콘텐츠 시장 흐름에 대한) 예측을 포기한 지 오래됐다”고 공감했다.

이어 나 PD는 “이제는 어느 것도 정답이 아니고 어느 것도 오답이 아닌 세상이 됐다”면서 “콘텐츠를 만드는 사람 입장에서는 굉장히 어려운 시대”라고 고충을 토로했다.

그는 변화한 환경에 적응하는 자신만의 방식을 전하기도 했다. 나 PD는 “후배들에게 많이 기대고 있다. 배운 게 도둑질이라고 그냥 하던 걸 계속하고 있다”며 “내가 곰국 끓이듯 하던 거 계속하는 걸로 유명하지 않냐”고 너스레를 떨었다.

그러면서 “그렇게 어떻게 어떻게 꾸역꾸역 버티고 있는 것”이라며 “사실 콘텐츠 소비층의 취향이 너무나 다양해졌다. 최근에는 동영상 순위가 실시간으로 매겨지다 보니 결국 자기 자신과 경쟁하게 된다. 성과가 좋은 걸 자꾸 따라 하게 되는 경향이 있다”고 냉정하게 분석했다.

한편 나영석 PD는 현재 정유미, 박서준, 최우식이 출연하는 tvN 예능 프로그램 ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’의 연출을 맡아 시청자들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]