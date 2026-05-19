퇴행성 관절염 치료, 진행 단계 따라 달라요… 인공관절 치환술 고려 시점은

무릎은 체중을 지탱하며 걷기, 계단 오르내리기, 앉고 일어서기 등 일상 동작에 반복적으로 사용되는 관절이다. 이 때문에 나이가 들수록 연골이 점차 닳고 관절 주변 조직이 손상되면서 퇴행성 관절염이 발생하기 쉽다. 최근에는 고령층뿐 아니라 비만, 잘못된 자세, 반복적인 무릎 사용, 과거 외상 등의 영향으로 비교적 이른 나이에 병원을 찾는 환자도 늘고 있다.

퇴행성 관절염은 스포츠 활동을 많이 하지 않아도 노화 과정에서 자연스럽게 생길 수 있다. 관절을 보호하는 연골은 한 번 손상되면 회복이 어렵고, 초기에는 뚜렷한 통증이 없어 방치되기 쉽다. 특히 무릎 안쪽 관절부터 닳기 시작하면 체중이 안쪽으로 쏠리면서 다리가 O자 형태로 변형될 수 있고, 이 상태가 지속되면 관절 손상 속도가 더 빨라질 수 있다.

무릎 퇴행성 관절염은 진행 정도에 따라 1기부터 4기까지 구분한다. 1기에는 등산이나 장시간 보행 후 무릎이 뻐근하거나 계단을 오르내릴 때 시큰거리는 정도의 증상이 나타난다. 이 단계에서는 약물치료, 물리치료, 생활습관 교정, 체중 관리, 가벼운 운동 등을 통해 통증을 조절하고 진행을 늦추는 것이 중요하다.

2기에는 연골이 점차 닳아 관절 간격이 좁아지기 시작하며, 무릎을 처음 움직일 때 통증이 있거나 무리한 뒤 붓고 열감이 생길 수 있다. 이때는 약물치료와 함께 관절강 내 주사치료, 운동치료 등을 병행해 증상을 완화할 수 있다.

3기부터는 연골 손상이 더 진행돼 보행 시 통증이 뚜렷해지고 무릎이 자주 붓거나 걸음걸이가 달라질 수 있다. 다리 모양이 O자로 휘기 시작하는 경우도 이 시기에 흔하다. 비교적 젊고 무릎 안쪽 관절 손상이 중심이며 다리 축 변형이 동반된 경우에는 O다리 교정술로 알려진 근위경골절골술을 고려할 수 있다.

이는 체중 부하 축을 건강한 바깥쪽 관절로 옮겨 통증을 줄이고 관절 보존을 돕는 수술이다. 반면 연골 손상이 넓거나 통증이 심하고 보존적 치료로 호전이 어렵다면 인공관절 치환술을 검토하게 된다.

인공관절 치환술은 손상된 관절면을 제거한 뒤 금속과 특수 플라스틱 소재의 인공관절을 삽입해 통증을 줄이고 관절 기능을 회복하는 수술이다. 무릎 안쪽 관절만 심하게 손상되고 바깥쪽 관절과 인대 기능이 비교적 보존돼 있다면 인공관절 부분치환술을 시행할 수 있다. 부분치환술은 손상된 부위만 교체하기 때문에 절개 범위가 상대적으로 작고 정상 조직을 최대한 보존할 수 있어 회복이 빠른 편이다.

양쪽 관절면 전반에 퇴행성 관절염이 진행됐거나 관절 변형이 심하고 무릎 기능이 크게 떨어진 경우에는 인공관절 전치환술이 필요할 수 있다. 전치환술은 손상된 관절면을 다듬은 뒤 인공관절과 특수 플라스틱을 삽입해 관절 움직임을 회복시키는 방식으로 진행된다. 수술 전에는 엑스레이, CT, MRI 등으로 관절 손상 범위와 다리 정렬 상태를 확인하고 환자의 나이, 활동량, 통증 정도, 기저질환 등을 종합해 수술 계획을 세운다.

수술 후에는 감염 예방, 상처 관리, 혈전 예방, 무리한 동작 제한이 중요하다. 초기에는 의료진의 지시에 따라 보행 보조기를 사용하고, 무릎을 과도하게 비트는 자세나 쪼그려 앉기, 양반다리, 무거운 물건 들기 등은 피해야 한다. 재활은 회복 결과에 큰 영향을 미친다. 수술 직후에는 부종 관리와 관절 운동 범위 회복에 집중하고, 이후에는 허벅지 근력 강화, 보행 훈련, 균형 감각 회복 운동을 단계적으로 시행한다.

임홍철 서울바른세상병원 관절클리닉 원장은 “퇴행성 관절염은 단순히 나이가 들어 생기는 통증으로 넘기기 쉽지만, 연골 손상과 다리 정렬 변화가 함께 진행되면 보행 기능까지 떨어질 수 있다”며 “초기에는 약물치료와 주사치료, 운동치료로 진행을 늦추고, 중기 이후에는 근위경골절골술이나 인공관절 부분치환술, 인공관절 전치환술 등 환자 상태에 맞는 치료법을 선택해야 한다”고 설명했다.

이어 “퇴행성 관절염을 예방하려면 적정 체중을 유지하고 허벅지 근력을 키우는 것이 도움이 될 수 있으며, 무릎에 부담을 주는 쪼그려 앉기, 장시간 양반다리, 무리한 계단 이용은 줄여야 한다. 또한, 운동은 통증이 없는 범위에서 걷기, 수영, 실내 자전거처럼 관절 부담이 적은 방식으로 꾸준히 해야 하며, 무릎 통증이 반복될 때는 조기에 병원을 방문해 상태를 확인해야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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