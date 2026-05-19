트와이스 정연, 쿠싱증후군 완벽 극복 후 ‘첫 단독 해외 화보’ 공개

매거진 ‘데이즈드’가 그룹 트와이스의 멤버 정연과 함께한 2026년 6월호 화보를 공개했다.
일본 도쿄의 다양한 거리를 배경으로 진행된 화보는 ‘Alone, Not Lonely(홀로 있지만, 외롭지 않은)’라는 테마 아래 도시 속 정연의 자유로운 순간들을 담아냈다. 정연이 해외에서 단독 화보를 촬영한 것은 이번이 처음이다.
특히 이번 화보에서 보여준 정연의 건강하고 당당한 모습은 그간의 공백과 노력을 떠올리게 해 더욱 눈길을 끈다. 앞서 쿠싱증후군 투병으로 건강상 어려움을 겪었던 정연은 이를 완벽히 극복하고 한층 더 밝고 에너제틱한 모습으로 대중 앞에 섰다. 낯선 도심 속에서도 흔들림 없는 중심을 보여준 정연의 깊이 있는 눈빛은 역경을 이겨내고 맞이한 또 다른 전성기의 시작을 보여주는 듯하다.
공개된 화보 속 정연은 이국적인 도시 분위기 속에서 과장되지 않은 포즈와 담백한 감성을 드러냈다. 디오디의 실루엣을 살린 스타일링과 글로우의 내추럴한 뷰티 무드가 어우러져 정연 본연의 매력을 강조했다. 현장 관계자에 따르면 정연은 매 컷마다 자신감 넘치는 눈빛과 포즈로 준비된 의상을 다채롭게 소화해 내며 현장 스태프들의 호평을 이끌어냈다.
한편 정연이 소속된 트와이스는 현재 여섯 번째 월드 투어 ‘THIS IS FOR’을 성황리에 진행 중이다.
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