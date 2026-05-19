트와이스 정연, 쿠싱증후군 완벽 극복 후 ‘첫 단독 해외 화보’ 공개

정연이 최초로 해외에서 단독으로 화보를 촬영했다. 사진=데이즈드, 그림공작소 제공

매거진 ‘데이즈드’가 그룹 트와이스의 멤버 정연과 함께한 2026년 6월호 화보를 공개했다.

일본 도쿄의 다양한 거리를 배경으로 진행된 화보는 ‘Alone, Not Lonely(홀로 있지만, 외롭지 않은)’라는 테마 아래 도시 속 정연의 자유로운 순간들을 담아냈다. 정연이 해외에서 단독 화보를 촬영한 것은 이번이 처음이다.

특히 이번 화보에서 보여준 정연의 건강하고 당당한 모습은 그간의 공백과 노력을 떠올리게 해 더욱 눈길을 끈다. 앞서 쿠싱증후군 투병으로 건강상 어려움을 겪었던 정연은 이를 완벽히 극복하고 한층 더 밝고 에너제틱한 모습으로 대중 앞에 섰다. 낯선 도심 속에서도 흔들림 없는 중심을 보여준 정연의 깊이 있는 눈빛은 역경을 이겨내고 맞이한 또 다른 전성기의 시작을 보여주는 듯하다.

정연이 최초로 해외에서 단독으로 화보를 촬영했다. 사진=데이즈드, 그림공작소 제공

공개된 화보 속 정연은 이국적인 도시 분위기 속에서 과장되지 않은 포즈와 담백한 감성을 드러냈다. 디오디의 실루엣을 살린 스타일링과 글로우의 내추럴한 뷰티 무드가 어우러져 정연 본연의 매력을 강조했다. 현장 관계자에 따르면 정연은 매 컷마다 자신감 넘치는 눈빛과 포즈로 준비된 의상을 다채롭게 소화해 내며 현장 스태프들의 호평을 이끌어냈다.

한편 정연이 소속된 트와이스는 현재 여섯 번째 월드 투어 ‘THIS IS FOR’을 성황리에 진행 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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