[SW포커스] MLB 드림 이뤘지만…폰세·와이스, 부상과 부진으로 멈춰 선 한화의 영웅들

사진=한화이글스 제공

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‘역수출 신화의 위기’

기대가 컸기에, 아쉬움도 크다. 프로야구 한화의 한국시리즈 진출을 이끌고 당당하게 미국 메이저리그(MLB)에 입성한 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)의 도전이 커다란 암초를 만났다. 세계 최고 무대서 마주한 것은 가혹한 부상과 끝없는 부진. 두각을 드러내지 못하는 두 외인의 모습은 지켜보는 이들마저 안타깝게 만들고 있다.

폰세는 올 시즌 1경기 출전해 2⅓이닝 1피안타 1볼넷 3탈삼진 1실점(1자책점) 투구를 펼쳤다. 불펜이 아닌 선발투수로서의 기록이다. 짧은 이닝을 소화한 이유가 있다. 경기 도중 큰 부상을 당했기 때문이다.

3월31일 콜로라도 로키스전에 선발 등판한 폰세는 3회초 1사 3루 위기서 제이크 맥카시의 땅볼 타구를 직접 처리하려다 스텝이 꼬이며 쓰러졌다. 통증을 호소한 폰세는 결국 의료진의 카트를 타고 경기장을 빠져나갔다. 검진 결과는 오른쪽 무릎 전방십자인대 염좌에 따른 수술. 예상 회복 기간만 최소 6개월이다. 결국 통째로 시즌을 날리게 됐다.

사진=AP/뉴시스

씁쓸할 따름이다. 토론토와 3년 총액 3000만 달러(한화 약 450억원)의 계약을 맺을 당시만 해도 분위기는 좋았다. 시범경기 성적도 훌륭했다. 5경기 13⅔이닝 2승 무패 12탈삼진 4볼넷 평균자책점 0.66으로 완벽에 가까웠다. 하지만 정규리그 첫 등판 만에 찾아온 갑작스러운 부상이 폰세의 앞길을 가로막아 버렸다.

무릎 전방십자인대 부상은 투수에게 치명적이다. 십자인대가 파열되면 하체의 지지력을 완전히 잃게 된다. 재활 후 복귀를 하더라도 구속 저하나 제구 난조 등 심각한 후유증이 우려된다. 폰세에게는 그야말로 청천벽력이다. 이번 큰 부상은 향후 계약 기간 전체를 흔들 수 있는 악재가 될 수 있다.

와이스의 상황도 녹록지 않다. 롱릴리프 역할을 부여받았지만 충실히 이행하지 못했다. 올 시즌 9경기(선발 2경기)에 등판해 승리 없이 3패, 평균자책점 7.62에 그쳤다. 26이닝을 소화하는 동안 이닝 당 출루 허용률(WHIP)은 무려 2.12에 달한다.

기회도 놓쳤다. 줄부상으로 선발 자리를 꿰찼지만 2경기 모두 4이닝을 채 넘기지 못하고 조기 강판당했다. 4월17일 콜로라도전에서는 3⅔이닝 3피안타 1피홈런 4볼넷 2실점, 22일 클리블랜드 가디언스전에서는 3⅓이닝 5피안타 4볼넷 2실점으로 무너졌다. 지난 5일 LA다저스전에선 두 번째 투수로 나와 4⅓이닝 동안 홈런 2개를 포함해 8피안타 4볼넷을 내주며 7실점(6자책)을 기록했다.

사진=AP/뉴시스

휴스턴의 인내심도 바닥을 드러냈다. 최근 와이스는 마이너리그 강등 통보를 받았다. 현지 언론의 평가도 차갑게 식어버렸다. MLB트레이드루머스는 “휴스턴이 내년 시즌에 걸린 500만 달러(한화 약 74억원) 규모의 구단 옵션을 실행하는 대신, 50만 달러(한화 약 7억원)의 바이아웃을 지불하고 와이스와 결별할 가능성이 매우 크다”고 분석했다.

메이저리그는 KBO리그서의 화려한 경력을 단숨에 지워버릴 만큼 냉정하고 가혹했다. 기세는 잠시 꺾였지만, 도전은 아직 끝나지 않았다. 폰세는 재활에 매진하며 훗날을 도모하고 있고, 마이너리그로 내려간 와이스는 첫 선발 등판서 4⅔이닝 1실점 3탈삼진으로 반등의 신호탄을 쐈다. 폰세와 와이스가 이 가혹한 시련을 극복하고 빅리그 마운드서 당당하게 활약할 수 있을지 주목된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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