[모빌리티 NOW] 현대차 공장, 휴머노이드 실험실 된다

지난 3월 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 스마트공장·자동화산업전에서 현대자동차그룹 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 전시되어 있다. 뉴시스

현대자동차그룹의 완성차 공장이 휴머노이드 로봇 상용화의 첫 대규모 실증 무대로 떠오르고 있다. 현대차그룹이 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 2만5000대 이상 도입하겠다는 계획을 제시하면서, 자동차 생산라인이 로봇 기술의 성능과 경제성을 검증하는 시험대가 될 전망이다.

업계에 따르면 현대차그룹은 지난 18일 현지시간 미국 웨스틴 보스턴 시포트 디스트릭트에서 로보틱스 전략을 주제로 해외 기관투자자 대상 기업설명회(IR)를 열었다. 이 자리에서 현대차그룹은 아틀라스를 2만5000대 이상 도입하겠다는 계획을 밝힌 것으로 알려졌다.

구체적인 도입 시기와 투입 공장은 공개되지 않았다. 다만 현대차그룹이 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산 시스템을 구축할 계획이라는 점을 고려하면, 2만5000대는 전체 생산능력의 약 83%에 해당한다. 초기 생산 물량의 상당 부분이 현대차·기아 등 그룹 내 제조 현장에 우선 배치될 가능성이 제기된다.

이번 계획은 아틀라스를 단순한 기술 시연용 로봇이 아니라 실제 제조 설비로 활용하겠다는 의미가 크다. 휴머노이드 로봇은 기존 산업용 로봇과 달리 사람의 작업 환경에 맞춰 이동하고 물체를 조작할 수 있다는 점이 특징이다. 공정이 표준화돼 있고 반복 작업이 많은 자동차 공장은 휴머노이드 로봇의 안정성, 작업 효율, 비용 절감 효과를 검증하기에 적합한 환경으로 꼽힌다.

아틀라스의 초기 활용 분야는 차량 조립의 핵심 공정보다는 부품 운반, 서열 작업, 단순 반복 업무, 위험 공정 보조 등이 될 가능성이 크다. 완성차 공장에서는 부품의 종류가 많고 공정 간 이동이 빈번해 사람의 보조 역할을 할 수 있는 로봇 수요가 적지 않다. 현장 데이터를 축적한 뒤 조립 보조나 품질 검사 등으로 역할이 확대될 수 있다.

현대차그룹 입장에서는 내부 수요 확보가 로봇 양산의 출발점이 될 수 있다. 휴머노이드 로봇 시장은 아직 초기 단계인 만큼 외부 판매처를 단기간에 확보하기 쉽지 않다. 반면 현대차그룹은 글로벌 생산기지를 보유하고 있어 자체 공장을 활용한 실증과 초기 물량 소화가 가능하다. 2만5000대라는 규모는 단순 시험 운용을 넘어 양산을 전제로 한 내부 시장을 먼저 만드는 전략으로 해석된다.

핵심부품 내재화도 병행된다. 현대차그룹은 아틀라스의 관절 구동을 담당하는 액추에이터 등 주요 부품을 미국에서 생산하는 방안을 추진하고 있다. 액추에이터는 휴머노이드 로봇의 움직임, 하중 처리, 내구성에 직접 영향을 미치는 핵심 부품이다. 부품 생산과 완제품 조립을 함께 가져가면 원가 경쟁력과 공급 안정성을 확보하는 데 유리하다.

로봇 도입이 본격화되면 공장 노동의 구조 변화도 불가피하다. 단순 반복 작업과 위험 작업은 로봇으로 대체되거나 보조될 수 있지만, 로봇 운용과 유지보수, 데이터 관리, 공정 설계 등 새로운 업무 수요도 늘어날 가능성이 있다. 관건은 도입 속도와 현장 수용성이다. 로봇 활용이 생산성 향상으로 이어지려면 기술 검증뿐 아니라 작업자 재교육과 노사 협의도 함께 이뤄져야 한다.

현대차그룹의 아틀라스 도입 계획은 로보틱스를 미래사업 차원이 아니라 제조 경쟁력의 일부로 편입하려는 움직임으로 볼 수 있다. 자동차 공장은 이제 차를 만드는 공간을 넘어 휴머노이드 로봇의 양산성과 사업성을 검증하는 실험장이 되고 있다. 앞으로의 관건은 로봇이 사람처럼 움직이는지가 아니라, 매일 같은 품질로 작동하며 실제 생산성을 얼마나 끌어올릴 수 있느냐다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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