[팬덤 와글와글] MC몽 폭로에 김민종 법적대응…진흙탕 싸움 가나

사진 설명=래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 자신을 둘러싼 의혹을 반박하는 라이브 방송을 진행한 가운데 가수 겸 배우 김민종에 대한 폭로를 이어갔다. 김민종이 불법 도박 모임을 통해 자금 및 외제차를 제공받았다는 주장이다. 이에 김민종은 허위 사실이라고 반박하며 법적대응 대응에 나섰다.

래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹과 관련해 일부 연예인의 실명을 거론하며 입을 열었다. 실명이 거론된 가수 겸 배우 김민종 측은 법적 대응을 예고했다. 이번 논란을 지켜보는 누리꾼들 사이에서도 “공개 해명과 무분별한 실명 폭로는 다르다”는 지적과 “사실관계 확인이 우선”이라는 의견이 엇갈리며 갑론을박이 이어지고 있다.

MC몽은 지난 18일 소셜미디어 틱톡 라이브 방송을 통해 병역 논란부터 불법 도박 의혹, 성매매 의혹, 원헌드레드 경영 갈등, 정산 문제까지 자신을 둘러싼 여러 의혹에 대해 입을 열었다. 이날 방송에는 약 22만 명에 달하는 시청자가 몰리며 높은 관심을 입증했다.

MC몽은 방송에서 MBC PD수첩 측으로부터 회사 운영 자금과 불법 도박 의혹 등에 대한 입장 요청을 받았다고 밝혔다. 그는 “계좌만 확인하면 바로 나오는 일인데 어떻게 회삿돈으로 도박을 하겠느냐”며 관련 의혹을 강하게 부인했다. 또 자신은 프로듀서 역할을 맡았을 뿐 회사의 회계 업무에는 관여하지 않았다고 주장했다.

문제는 이후 발언이었다. MC몽은 자신을 둘러싼 의혹 제보 배경에 특정 인물들이 있다고 주장하며 차가원 원헌드레드레이블 회장의 친척인 A씨를 언급했다. 그는 A씨가 과거 라스베이거스 도박을 권유했고, 이른바 ‘바둑이 도박단’을 운영했다고 주장했다. 금전과 유흥 관련 내용이 담긴 녹취와 문자 메시지도 확보하고 있다고 말했다.

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이어 MC몽은 일부 자산가와 연예계 인사들이 유흥업소를 드나들며 판돈을 키웠다는 취지의 주장을 이어갔다. 특히 이 과정에서 연예계 인사들의 실명을 직접 거론하며 폭로 수위를 높였다. 김민종에 대해 A씨와 가까운 관계라고 주장하며 “제가 좋아했던 선배다”면서 “A씨가 준 돈을 받고 롤스로이드 슈퍼카를 몰고 다닌다”고 말했다.

라이브 방송 직후 온라인은 빠르게 술렁였다. 일부 누리꾼들은 “22만 명이 보는 방송에서 실명을 거론한 건 파장이 클 수밖에 없다”, “폭로가 사실인지 아닌지부터 명확히 밝혀져야 한다”는 반응을 보였다.

반면 또 다른 쪽에서는 “본인이 오랫동안 의혹에 시달렸다면 직접 해명할 수밖에 없었을 것”, “언론 보도 전에 자신의 입장을 말한 것 아니냐”, “녹취와 문자까지 있다고 한 만큼 수사나 확인 과정이 필요하다”는 의견도 나왔다. 그러나 방송에서 언급된 내용 상당수는 MC몽 측의 일방적인 주장으로, 현재까지 사실관계는 확인되지 않은 상태다.

실명이 거론된 김민종 측은 즉각 반박에 나섰다. 김민종의 법률대리인을 맡은 법무법인 오킴스는 19일 입장문을 내고 “온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 김민종 씨에 대한 근거 없는 사생활 루머와 악의적 의혹이 무분별하게 확산되고 있다”며 “현재 거론되는 내용은 모두 명백한 허위사실”이라고 밝혔다.

김민종 역시 직접 입장을 전했다. 그는 법률대리인을 통해 공개한 글에서 “최근 여러 이야기 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분께 걱정과 혼란을 드리게 돼 마음이 무겁다”면서도 “현재 제기되는 내용은 사실이 아니다”라고 선을 그었다. 이어 “사실관계를 충분히 확인한 뒤 필요한 부분에 대해서는 민·형사상 책임을 물을 예정”이라며 “오랜 시간 믿고 응원해준 분들께 실망을 드리지 않도록 신중히 행동하겠다”고 밝혔다.

이번 논란은 온라인 폭로와 실명 거론의 경계라는 문제를 다시 수면 위로 끌어올렸다. 개인 방송과 SNS를 통해 누구나 즉각적으로 입장을 밝힐 수 있는 시대가 됐지만 그 과정에서 확인되지 않은 내용이 실명과 함께 확산될 경우 당사자가 입는 피해는 걷잡을 수 없이 커질 수 있다. MC몽은 자신을 둘러싼 의혹을 반박하기 위해 입을 열었지만, 그 과정에서 또 다른 논란의 불씨를 키웠다. 김민종 측이 법적 대응을 공식화한 만큼 이번 사안은 온라인 여론전을 넘어 법적 공방으로 이어질 가능성도 커졌다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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