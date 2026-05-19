[SW포커스] 1호 퇴출 외인 나왔다…떨고 있는 다음 타깃은

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‘너도? 나도!’

프로야구 키움이 칼을 빼 들었다. 외국인 교체를 단행했다. 외야수 트렌턴 브룩스를 방출, 내야수 케스턴 히우라(총액 50만 달러)와 손을 잡았다. 올 시즌 처음 KBO리그 무대를 밟은 브룩스는 극심한 부진에 빠졌다. 41경기서 타율 0.217에 그쳤다. 부상 이슈로 단기 대체 외인을 영입한 사례는 있지만, 정식으로 교체를 발표한 것은 올 시즌 키움이 처음이다. 키움 외에도 외인으로 고민이 깊은 팀들이 꽤 많다. 이번 교체가 신호탄이 될 수 있다는 전망이 나온다.

SSG가 대표적이다. 좌완 투수 앤서니 베니지아노가 헤매고 있다. 8경기에 나서 1승2패 평균자책점 6.44를 기록했다. 지난 14일 수원 KT전에선 초반부터 든든한 득점 지원을 받았음에도 1⅔이닝 6실점(6자책)으로 크게 무너졌다. 1선발 미치 화이트가 부상으로 전력에서 이탈해 있는 가운데 단기 대체 히라모토 긴지로, 아시아쿼터 타케다 쇼타 등도 기대치에 못 미친다. 18일 기준 선발진 평균자책점 5.57로, 리그에서 가장 높다. 결단의 시간이 가까워지고 있다.

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‘디펜딩챔피언’ LG는 우완 투수 요니 치리노스를 주시하고 있다. 6경기서 1승3패 평균자책점 6.67을 마크 중이다. 지난 시즌 보여줬던 퍼포먼스(13승6패 평균자책점 3.31)가 나오지 않는다. 올 시즌 5이닝 이상 버틴 기억이 없다. 팔꿈치 통증으로 잠시 쉼표를 그리는 등 우여곡절도 많았다. 1선발로 출발했던 것을 떠올리면 아쉬움은 더 크다. 15일 인천 SSG전서 5이닝 3실점(2자책)했지만 그것만으로는 부족하다. 좀 더 묵직한 구위를 스스로 증명해야만 한다.

긍정적 측면서 교체가 임박한 팀도 있다. 삼성이다. 좌완 투수 잭 오러클린을 향한 시선이 한결 따스해졌다. 오러클린은 개막을 앞두고 맷 매닝의 단기 대체 외인으로 합류했다. 시즌 초반 기복 있는 투구를 보였으나, 점차 안정감을 칠해나가고 있다. 최근 5경기 연속 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책 이하)를 달성했다. 지난달 말 계약기간을 5월 말까지 연장했다. 매닝은 부상으로 이미 시즌 아웃된 상황, 현 페이스라면 정규직 전환이 머지않은 듯하다.

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KBO리그서 외인들이 차지하는 비중은 여전히 크다. 이들이 어떤 활약을 펼치느냐에 따라 순위가 요동치기도 한다. 10개 구단 외인 스카우트들이 시즌 내내 분주히 움직이는 배경이다. 문제는 시즌 중 새 얼굴을 찾기 쉽지 않다는 것이다. 자원은 한정적인데, 원하는 이들은 많기 때문이다. 설상가상 미국 메이저리그(MLB)에서도 부상자가 속출하면서 좀처럼 선수들이 풀리지 않고 있다. 6월은 돼야 진척이 있을 거란 예측도 나온다. 구단의 머릿속이 복잡해진다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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