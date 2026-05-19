강남 “이러면 아내 이상화와 대화 못 해”…‘냉부해’서 터진 아찔한 입담 [TV핫스팟]

강남이 이상화와의 에피소드를 공개했다. 사진=씨피엔터테인먼트 제공

방송인 강남이 예능 프로그램에서 아내 이상화와의 일상을 공개하며 예능감을 뽐냈다.

강남은 지난 17일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에 출연해 소탈한 일상과 아내 이상화와의 결혼 생활 비하인드 스토리를 전했다. 이날 강남은 아내의 극과 극 입맛을 겨냥한 맞춤형 요리 주제를 직접 제안하며 대결의 몰입도를 높였다.

특히 강남은 이상화의 철저한 관리 덕분에 건강을 유지하고 있다고 밝히는 한편 무릎과 발목 통증을 앓는 아내를 위해 스포츠 마사지 자격증까지 취득했다고 고백해 출연진의 감탄을 자아냈다.

이날 요리 대결은 ‘이상화가 좋아할 요리’와 ‘이상화가 싫어할 요리’라는 조건으로 진행됐다. 대결 내내 능청스러운 리액션으로 분위기를 주도한 강남은 이어진 ‘이상화가 좋아할 요리’ 결과 발표에서 권성준 셰프의 요리를 선택했다.

‘이상화가 싫어할 요리’ 대결에서는 박은영 셰프를 선택한 뒤 “여기에 맥주까지 마셨다면 당분간 (아내와) 대화를 못 했을 것 같다”라는 재치 있는 시식평으로 방송에 재미를 더했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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