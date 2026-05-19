“아이들 모습 눈에 밟혀…” 장민호의 진심, 팬덤 '민호특공대' 움직였다

가수 장민호가 국제구조위원회(IRC)와 함께 케냐 다다브 난민캠프를 방문했다. 사진=국제구조위원회 제공

가수 장민호와 그의 팬클럽 ‘민호특공대’가 국경을 넘어 전 세계 어린이들을 위한 따뜻한 선한 영향력을 발휘했다.

국제구조위원회(IRC, 한국 대표 이은영)에 따르면 최근 방송된 SBS ‘희망TV’를 통해 가수 장민호가 방문한 케냐 다다브(Dadaab) 난민캠프의 안타까운 현실이 전해진 후, 그의 공식 팬클럽 ‘민호특공대’가 어린이 지원을 위해 총 5028만 원을 기부했다고 밝혔다.

지난 3월 국제구조위원회와 함께 세계 최대 규모의 난민촌 중 하나인 다다브 캠프를 찾았던 장민호는 의료진 부족과 극심한 영양실조로 고통받는 아이들의 현실을 직접 마주했다. 현재 이곳은 국제 원조 축소로 인해 식량 배급량이 최소 권장 칼로리의 40% 수준으로 급감하고 의사 4명이 13만 명이 넘는 환자를 담당하는 등 생존 인프라가 붕괴된 상태다. 방송에서 장민호는 치료를 받지 못해 고군분투하는 가족들의 이야기에 진심으로 귀를 기울이며 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만들었다.

스타의 진정성 있는 행보는 팬들의 자발적인 기부 릴레이로 이어졌다. ‘민호특공대’가 모은 5천여만 원의 기금은 난민캠프 내 어린이 영양실조 치료식 보급, 필수 의약품 구매, 모자보건 서비스 강화 등 가장 시급한 핵심 의료 지원사업에 전액 사용될 예정이다. 스타가 뿌린 희망의 씨앗이 팬덤을 통해 거대한 기적으로 되돌아온 셈이다.

장민호는 “현장에서 마주한 아이들의 모습이 여전히 기억에 남는다”며 “방송 이후 따뜻한 마음을 모아주신 많은 분께 진심으로 감사드리며, 보내주신 관심과 응원이 아이들에게 꼭 필요한 치료와 희망으로 이어지길 바란다”고 감사의 인사를 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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