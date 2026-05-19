세인트나인, 신제품 ‘세인트나인 Arc’ 출시

넥센의 프리미엄 골프볼 브랜드 세인트나인이 신제품 세인트나인 Arc(아크)를 출시하며 중급 골퍼 시장을 본격적으로 겨냥했다고 19일 밝혔다.
브랜드에 따르면 세인트나인 Arc는 비거리와 직진성, 부드러운 타구감을 균형 있게 갖춘 3피스 골프볼이다. 일관된 샷 구사를 원하는 중급 골퍼들의 요구를 반영해 설계됐으며 퍼팅 편의성까지 고려한 디자인 구성이 특징이다.
성능 면에서는 고반발 탄성 소재 코어가 핵심 역할을 한다. 임팩트 시 에너지 전달 효율을 높여 볼 스피드를 극대화하고 비거리 향상으로 이어지도록 설계됐다. 에어로다이나믹 딤플 설계는 비행 중 사이드스핀을 최소화해 볼이 목표 방향으로 곧게 날아가도록 돕는다. 두 기술의 조합을 통해 비거리와 방향성이라는 중급 골퍼의 핵심 고민을 동시에 해소한다는 것이 브랜드 측 설명이다.
제품 구성도 다양하다. 화이트와 옐로우 두 가지 컬러로 출시되며 롱 퍼팅라인 타입과 360도 퍼팅라인 타입 두 가지 디자인 중 선택할 수 있다. 롱 퍼팅라인 타입은 길고 선명한 라인으로 직관적인 에이밍을 지원하고 360도 퍼팅라인 타입은 다양한 각도에서도 손쉽게 방향을 정렬할 수 있어 퍼팅 루틴을 보다 간편하게 만들어준다.
세인트나인 관계자는 "Arc는 고반발 탄성 코어와 에어로다이나믹 딤플 설계를 적용한 3피스 골프볼로, 비거리와 직진성, 타구감, 퍼팅 편의성을 모두 원하는 중급 골퍼들에게 만족스러운 선택지가 될 것"이라고 말했다.
세인트나인은 이번 Arc 출시를 발판으로 골프볼 전체 라인업을 한층 탄탄하게 구축하는 동시에, 성능과 실용성을 모두 갖춘 제품을 원하는 중급 골퍼층과의 접점을 넓혀가겠다는 전략이다.
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