있지 유나, 전면 컷아웃에 시스루 레이스…과감함 끝판왕 패션 [스타★샷]

유나가 도발적인 복장으로 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=유나 SNS

그룹 있지(ITZY)의 멤버 유나가 과감한 스타일링으로 독보적인 피지컬을 자랑했다.

지난 18일 유나는 자신의 SNS 채널에 “present”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 유나는 화이트 톤의 컷아웃 크롭탑과 미니 쇼츠를 매치해 힙하면서도 도발적인 매력을 발산하고 있다. 특히 전면의 원형 컷아웃 사이로 비치는 레이스 디테일과 소매 끝단의 거친 프린지 장식이 반항적인 무드를 더한다. 여기에 망사 스타킹과 레그 워머를 레이어드해 군살 하나 없는 탄탄한 각선미와 황금 골반 라인을 강조하며 시선을 사로잡았다.

최근 유행하는 히메컷 헤어스타일과 몽환적인 치크 메이크업까지 더해져 마치 살아있는 바비인형을 연상케 한다.

한편 유나가 속한 그룹 있지는 지난 18일 새 미니 앨범 ‘모토(Motto)’를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나섰다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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