‘대군부인’ 박준화 감독, 역사왜곡 논란에 “변명의 여지 없이 사과…큰 책임 느껴”

‘21세기 대군부인’ 박준화 감독이 작품을 둘러싼 고증 논란해 사과했다.

19일 오전 서울 종로구 모처에서 ‘21세기 대군부인’ 박준화 감독의 인터뷰가 진행됐다.

어두운 표정으로 취재진 앞에 선 박 감독은 “이 드라마 촬영이 다 끝나고 나서 MBC에서 인터뷰를 한 적이 있다. ‘모든 시청자가 즐겁고 행복한 기억 힐링되는 드라마로 남길 바란다’고 했는데, 힐링보다는 죄송스러운 상황을 만들어서 변명의 여지가 없다”며 “제작진을 대표해 가장 큰 책임이 있다고 생각한다. 시청자 여러분께 사과 드린다”고 고개 숙였다.

제작진은 대한민국을 가상의 입헌군주제 세계관으로 설정했다. 하지만 왕위 즉위식에서 왕이 제후국 군주를 상징하는 구류면류관을 착용하고 신하들이 황제국에 예속된 국가에서 사용하는 “천세”를 외치는 장면 등을 두고 대한민국의 자주적 위상을 훼손한다는 지적이 잇따랐다. 이밖에도 대군의 섭정과 신분제, 왕실의 호칭과 문화 등의 세세한 설정을 두고도 고증 오류가 제기되며 폐지론까지 치닫고 있다.

종영일인 16일 제작진은 “가상의 세계관과 실제 역사적 맥락이 맞물리는 지점을 더욱 세밀하게 설계하지 못했다”며 오류를 인정했다. 향후 재방송과 VOD, OTT 서비스에서는 해당 장면이 수정된다. 주연배우 아이유, 변우석도 18일 각각 사과문을 발표했다.

박 감독은 이에 관해서도 “개인적으로는 이 드라마를 함께 만들어왔던 연기자들이 노력에 대한 보상보다 어려움을 느끼게 한 것 같아 죄송스럽다”며 “죄송스럽고 사죄드린다”고 재차 사과했다.

한편, ‘대군부인’은 지난 16일 12화를 끝으로 종영했다. 자체 최고시청률인 13.8%(닐슨코리아, 전국기준)을 기록했지만, 역사 왜곡 논란이일며 거센 후폭풍을 마주하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]