동해, 솔로 투어 화려한 서막…타이베이→마카오 亞 7개 도시 향한다

사진제공 = 오드엔터테인먼트

그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR) 동해가 데뷔 첫 솔로 투어 첫발을 뗐다. 올라운더 아티스트다운 공연 구성과 특급 팬서비스로 성공적인 포문을 연 동해는 아시아 7개 도시로 투어 열기를 이어나간다.

동해는 지난 15∼17일 3일간 서울 강서구 KBS 아레나에서 ‘2026 DONGHAE 1st SOLO CONCERT TOUR [ALIVE] in SEOUL(2026 동해 퍼스트 솔로 콘서트 투어 [얼라이브] 인 서울)’ 공연을 열었다.

작사, 작곡 능력을 겸비한 동해의 뚜렷한 음악적 정체성과 스펙트럼을 온전히 느낄 수 있도록 세트리스트 전반에 밴드 라이브와 밴드 편곡으로 구성됐다.

오프닝부터 ‘RACE(레이스)’와 ‘Go High(고 하이)’로 강렬한 에너지의 무대를 선보인 동해는 이후 슈퍼주니어-D&E(동해&은혁)의 ‘GGB’와 ‘머리부터 발끝까지 (‘Bout you)’를 자신만의 색깔로 재해석한 ‘솔로 버전’으로 선보여 신선한 매력을 선사했다.

사진제공 = 오드엔터테인먼트

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이후 솔로곡인 ‘California Love(캘리포니아 러브)’와 ‘HELP(헬프)’는 이번 공연만을 위해 새롭게 편곡해 한층 풍성하고 다채로운 사운드로 관객을 사로잡았다. 뿐만 아니라 ‘Good Day(굿 데이) (Feat. 박재범, 1iL)’와 ‘Goodbye(굿바이) (Feat. TABLO)’ 등 신보 라이브 무대는 물론, ‘Blue Moon(블루 문)’, ‘땡겨(Danger)’ 등 솔로 아티스트 저력을 발휘했다.

팬 서비스와 긴밀한 호흡 역시 이번 공연의 백미였다. 공연 막바지 동해는 솔로곡 ‘HBD(해피벌스데이)’ 무대에서 직접 객석을 돌며 관객과 가까이서 눈을 맞추고 함께 노래하는 깜짝 이벤트를 선보였다.

동료들의 끈끈한 의리도 빛났다. 슈퍼주니어 멤버 규현, 예성, 은혁, 시원, 려욱, 신동을 비롯해 샤이니 민호, NCT 제노 등 평소 두터운 친분을 자랑하는 아티스트들이 공연장을 직접 찾아 응원했다.

동해는 오는 29일부터 31일까지 타이베이를 시작으로 6월 27일과 28일 홍콩, 7월 4일과 5일 오사카, 7월 18일부터 20일까지 도쿄, 7월 25일 가오슝, 8월 15일과 16일 마카오까지 아시아 7개 도시를 돌며 투어를 이어갈 예정이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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