“中에 빌미 줬다” 서경덕 교수, ‘21세기 대군부인’ 역사 왜곡에 분통

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 고증 및 왜곡 논란이 확산하는 가운데 성신여대 서경덕 교수가 제작진을 향해 강한 비판의 목소리를 냈다.

19일 서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황”이라며 극 중 등장한 고증 실패 장면들을 조목조목 지적했다.

문제가 된 장면은 지난 15일 방송된 11회 속 이안대군의 즉위식 장면이다. 극 중 신하들이 제후국에서 사용하는 ‘천세’ 혹은 중국식 표현인 ‘천천세’를 외친 점, 황제의 복식인 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 등장한 점 등이 도마 위에 올랐다. 아울러 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 역시 시청자들의 거센 반발을 샀다.

서 교수는 “누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했으나, 현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있는 상황”이라고 우려했다.

특히 그는 이번 사태의 가장 큰 문제로 ‘중국의 동북공정에 빌미를 제공했다는 점’을 꼽았다. 서 교수는 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 체크해야만 했다”라며 “이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아픈 실책”이라고 안타까움을 표했다.

이어 과거 역사 왜곡 논란으로 조기 종영했던 SBS 드라마 ‘조선구마사’를 언급하며 “이번 사태를 거울삼아 앞으로는 이러한 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 할 것”이라고 강조했다.

이번 논란에 목소리를 높인 서 교수는 오랫동안 한국의 역사와 문화를 전 세계에 알리는 데 앞장서 온 인물이다. 2015년 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’에 출연해 일제강점기 강제동원의 아픔이 서린 일본 하시마(군함도) 섬과 강제 징용 조선인 노동자들의 마을인 ‘우토로 마을’을 방문, 대중에게 역사 수호의 중요성을 일깨우며 큰 울림을 준 바 있다. 서 교수는 이를 계기로 국내외 역사 왜곡 시정과 한국 문화 보호를 위한 공익 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

한편 드라마를 접한 누리꾼들 역시 “단순 사과로 끝낼 문제가 아니다”, “해외 송출 및 재방송을 즉각 중단해야 한다”, “콘텐츠 제작진을 대상으로 한 올바른 역사 교육이 시급하다” 등 서 교수의 지적에 깊은 공감을 표하며 거센 비판을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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