플랜포티, ‘다이스쉘터 패밀리’ 5월 GOCAF 킨텍스서 첫 공개

​사진=플랜포티

캠핑 브랜드 플랜포티(PLANFORTY)가 오는 5월 23일부터 25일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘GOCAF(국제아웃도어캠핑·레포츠 페스티벌)’에서 신제품 ‘다이스쉘터 패밀리(DICESHELTER FAMILY)’를 공개한다고 19일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 신제품은 4~6인 가족 캠퍼를 위한 대형 사이즈임에도 불구하고, 전체 무게를 20kg 미만으로 설계, 기존 에어텐트들이 가진 ‘무겁고 부피가 크다’는 고정관념을 완전히 깼다는 것이 특징이다. 공기 주입과 배출을 자동화한 ‘2way 스마트 펌프’ 내장 기술에 가벼운 무게까지 더해지며, 에어텐트의 최대 장점인 설치 편의성을 극대화했다.

플랜포티는 GOCAF 출전에 앞서 지난 5월 9일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘FIELD STYLE TOKYO 2026’에 참가해 ‘다이스쉘터(1~2인용)’를 선보인 바 있다.

​사짘=플랜포티

다이스쉘터는 일본 크라우드펀딩 플랫폼인 ‘마쿠아케(Makuake)’에서 5월 초 론칭 직후 아웃도어 부문 인기 상품 2위에 오르며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 입증했다. 이러한 열기를 이어받아 이번 GOCAF에서는 한층 더 커진 ‘패밀리’ 모델을 한국 캠퍼들에게 정식으로 소개한다.

다이스쉘터 패밀리는 높은 범용성이 돋보이는 제품이다. 기본적으로 개방감이 뛰어난 입식 스타일의 쉘터로 활용할 수 있으며, 전용 이너텐트와 그라운드시트를 결합하면 아늑한 좌식형 텐트 타입으로도 변형이 가능해 계절과 환경에 구애받지 않는다.

설계 방식 또한 차별화했다. 복잡한 에어튜브 연결 구조를 최적화 설계하여, 한 번의 공기 주입으로 자립되는 ‘원폴 타입 에어텐트’ 구조를 완성했다. 내장된 배터리형 ‘2way 스마트 펌프’를 이용하면 공기 주입은 물론 디플레이트(공기 배출)까지 3~4분 내에 완료돼, 텐트 해체부터 패킹까지 단 7분이면 충분하다는 것이 업체 측 설명이다.

플랜포티 관계자는 “에어텐트의 고질적인 문제였던 무거운 무게와 공기 배출의 번거로움을 동시에 해결한 것이 다이스쉘터 패밀리의 핵심”이라며 “20kg 미만의 가벼운 무게와 자동 펌프 시스템을 통해 가족 캠핑의 질이 획기적으로 향상될 것”이라고 밝혔다.

플랜포티는 GOCAF 행사 기간 동안 다이스쉘터 패밀리의 현장 체험과 사전 예약 판매를 동시에 진행할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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