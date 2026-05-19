하입프린세스, 5월 대학 축제 섭외 1순위…정식 데뷔 전 이례적 러브콜

사진 제공=챕터아이

신인 그룹 H//PE Princess(하입프린세스)가 대학 축제 러브콜을 만끽하며 정식 데뷔 전부터 가요계 존재감을 키우고 있다.

하입프린세스는 지난 11일 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’의 타이틀곡 ‘Stolen(KR ver.)’을 선공개하며 본격적인 국내 활동에 돌입했다. 일본어 버전 ‘Stolen’을 먼저 공개하며 글로벌 팬들의 관심을 모았던 이들은 한국어 버전 발매와 동시에 국내 팬들과 만나고 있다.

이들은 정식 데뷔 전 신인이라는 점이 무색할 만큼 완성도 높은 무대로 주목받고 있다. 핸드마이크를 활용한 100% 라이브 퍼포먼스를 선보이며 탄탄한 실력과 무대 장악력을 입증했다는 평가다.

이를 증명하듯 하입프린세스는 5월 대학가 축제에서 뜨거운 러브콜 속 바쁜 일정을 소화하고 있다. 지난 12일 대구대학교 축제를 시작으로, 13일 홍익대학교 서울캠퍼스 무대까지 성공적으로 마친 이들은 19일 가톨릭관동대학교 강릉캠퍼스, 20일 홍익대학교 세종캠퍼스, 21일 가톨릭대학교 성심교정, 22일 상명대학교(서울 캠퍼스), 6월 1일 한국외국어대학교(서울 캠퍼스), 6월 2일 동아방송예술대학교 축제까지 출격한다. 정식 데뷔 전인 신인 아티스트 중에서 대학 축제 출연 횟수 단연 1위다.



지난 10일에는 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 ‘KCON JAPAN 2026’ 무대에 올라 ‘Stolen(KR ver.)’과 수록곡 ‘One Day’ 퍼포먼스를 최초 공개했다. 지난달 18일에는 일본 대표 패션·음악 이벤트 ‘라쿠텐 걸즈어워드 2026 SPRING/SUMMER’ 무대에 오르며 글로벌 팬들의 눈도장을 찍었다.

하입프린세스는 오는 27일 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’ 발매를 통해 정식 데뷔한다. 총 5곡으로 구성된 이번 앨범에는 한국 힙합을 대표하는 레전드 다이나믹듀오 개코가 프로듀서로 참여했다. 특히 2번 트랙 ‘One day’는 일본을 대표하는 글로벌 밴드 ONE OK ROCK의 Taka가 작사, 작곡에 참여하고 프로듀싱한 곡이다. Taka, 개코 그리고 하입프린세스 멤버들이 함께 협업해 완성했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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