유네스코 문화예술교육 주간 15주년…포럼·심포지엄 등 열려

유네스코 문화예술교육 주간을 맞아 포럼과 국제 심포지엄 등 다양한 프로그램이 시민들을 찾는다.

문화체육관광부는 한국문화예술교육진흥원과 함께 2026 유네스코 문화예술교육 주간 15주년을 기념해 31일까지 다양한 연계 행사를 개최한다고 19일 밝혔다.



문화예술교육 주간은 2011년 11월 유네스코 총회에서 한국 정부의 제의로 선포됐다. 매년 5월 넷째 주 국가별로 관련 행사가 열리고 있다.



19일에는 한국문화예술교육진흥원에서 ‘문화예술교육의 현황 진단’을 주제로 포럼을 연다. 연구자와 기획자, 예술인, 교육자, 행정가 등 120여명이 참여한 6차례 회의 결과를 바탕으로 마련한 이번 포럼에서는 지난 20여년간 창의성 함양, 사회통합, 일자리 창출 등 정책 목표의 수단으로 기능해 온 문화예술교육의 본연의 가치와 사회적 의미를 재정립한다.

오는 21일에는 국립현대미술관 서울관에서 ‘문화예술교육 효과 및 사회적 가치 측정’을 주제로 국제 심포지엄을 진행한다. 호주 시드니대학교 앤 뱀포드 교수·유럽 겐스하겐재단 수잔 큐헬 집행이사 등 국내외 전문가들이 문화예술교육 효과 측정의 필요성과 국제 기준을 논의한다. 단일 지표로 포착되지 않는 효과에 대해서도 다층적으로 접근해 서울대학교 소아청소년 정신과 김붕년 교수·텍사스 에이앤엠(A&M)대학교 다니엘 보웬 교수·이탈리아 가브리엘레 단눈치오 대학교 발레리아 피카 연구원 등의 전문가들이 발표할 예정이다. 심포지엄은 한국문화예술교육진흥원 유튜브 채널로 생중계된다.

아울러 20일 문화예술교육 공적개발원조(ODA) 성과공유회, 20∼22일 디지털과몰입 청소년 대상 인문치유 캠프, 22일 아동·청소년 예술교육가 대상 전문가 특강, 23∼24일 문화다양성 주간 행사 내 안의 문화가 빛날 때, 24일 국립세계문자박물관 협력 아동·청소년 무용 연수회 등 다양한 연계 프로그램이 전국 곳곳에서 진행된다.

각 행사의 상세 일정과 참가 신청 방법 등은 한국문화예술교육진흥원과 유네스코 문화예술교육 주간 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 “이번 유네스코 문화예술교육 주간 행사는 한국 문화예술교육의 현주소를 확인하는 뜻깊은 자리”라며 “문체부는 문화예술교육이 지닌 가치와 효과를 사회 전반으로 확산할 수 있도록 지속 가능한 문화예술교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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