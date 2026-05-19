트레저, 미니 4집 비주얼 포토 두 번째 주자..준규·소정환 공개 ‘카리스마’

트레저가 미니 4집 [NEW WAV] 발매를 앞두고, 멤버별 개인 포스터를 연이어 공개했다.

YG엔터테인먼트는 19일 공식 블로그에 'TREASURE - 4th MINI ALBUM [NEW WAV] VISUAL PHOTO'를 게재했다. 아사히, 박정우에 이어 두 번째 주자로 나선 준규, 소정환이 모습이 담겼다.

흑백 톤에서 뿜어져 나오는 강렬한 힙합 바이브가 시선을 단숨에 사로잡는다. 준규는 짙은 감성의 눈빛으로, 소정환은 비스듬한 구도 속 거친 면모로 카리스마를 뿜어냈다. 화려한 연출 없이 오직 멤버들의 아우라만으로 프레임을 가득 채운 만큼, 이번 신보를 통해 보여줄 트레저의 새로운 음악 세계가 기대된다는 반응이다.

트레저의 미니 4집 [NEW WAV]는 오는 6월 1일 오후 6시 발매된다. 앞서 YG 측은 "트레저의 다채로운 모습을 힙합 장르로 풀어낸 앨범"이라며 "한층 과감하고 강렬한 매력으로 다가갈 트레저를 기대해달라"고 전했던 만큼 YG 특유의 힙합 바이브로 무장한 활약에 기대가 모인다.

한편 트레저는 컴백에 이어 6월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'TREASURE THE STAGE 2026 IN SEOUL'을 개최하며 왕성한 활동을 펼친다. 이후 일본 오사카, 카나가와, 효고, 아이치, 후쿠이, 후쿠오카, 도쿄를 순회하는 한국과 일본 총 8개 도시·20회 규모의 팬 콘서트로 현지 팬들과 교감한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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