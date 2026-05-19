다영, 군살 제로 ‘한줌 허리’…과감한 로우라이즈 패션으로 건강미 폭발 [스타★샷]

다영이 과감하고 트렌디한 스타일을 자랑했다. 출처=다영 SNS

다영이 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 자랑하며 시선을 사로잡았다.

19일 우주소녀의 멤버 다영은 자신의 SNS 채널에 아보카도 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 다영은 차분하면서도 트렌디한 초콜릿 브라운 컬러의 애슬레저 룩 셋업을 입고 포즈를 취하고 있다. 그는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 타이트한 핏에 허리 라인을 과감하게 드러내며 압도적인 건강미를 발산했다.

특히 목 위까지 올라오는 하이넥 디자인의 긴소매 크롭 집업은 옆구리 라인의 절개 디테일로 스포티하면서도 기능적인 분위기를 더했다. 여기에 골반 선에 걸쳐지는 로우라이즈 스타일의 레깅스를 매치해 탄탄한 골반 라인과 선명한 복근을 한층 돋보이게 만들었다. 화려한 블론드 헤어와 깊이감 있는 스모키 메이크업 역시 다영 특유의 힙한 무드를 배가시켰다.

사진을 접한 누리꾼들은 “운동 자극 제대로 되는 몸매다”, “킴 카다시안을 연상케 한다”, “진짜 여신 같은 미모” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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