고성능 모빌리티 대명사 BMW ‘M’…국내 왕좌 비결은?

BMW의 고성능 브랜드 BMW M이 국내 프리미엄 고성능차 시장에서 판매 1위 흐름을 이어가고 있다. 세단과 쿠페, SAV 등 주요 차급을 아우르는 제품군과 고객 경험 프로그램을 기반으로 시장 내 입지를 유지하고 있다는 평가다.

◆BMW M, 국내서 고성능 최강자 자리 ‘굳건’

BMW 코리아는 2025년 국내에서 BMW M 모델 총 5541대를 판매했다. 이를 통해 2년 연속 국내 프리미엄 고성능차 판매 1위를 기록했다.

판매는 특정 모델에 집중되기보다 주요 라인업 전반에서 고르게 나타났다. BMW M340i 세단이 613대로 가장 높은 판매량을 기록했고, M850i xDrive 그란 쿠페가 572대, M2가 436대, X7 M60i xDrive가 349대, XM이 315대 판매됐다. 세단과 쿠페, 고성능 SAV 모델이 모두 일정 수준의 수요를 확보하며 포트폴리오 기반의 판매 구조를 보였다.

올해 들어서도 성장세는 이어지고 있다. BMW M은 2026년 1월부터 4월까지 국내에서 총 1,797대를 판매했다. 이는 전년 동기 대비 5.4% 증가한 수치로, 같은 기간 국내 프리미엄 고성능차 시장에서 판매 1위를 유지했다.

모델별로는 BMW M340i가 305대로 가장 많이 판매됐다. 이어 M5 129대, M2 127대, M850i xDrive 그란 쿠페 124대, X7 M60i xDrive 122대, XM 106대 순으로 집계됐다. 고성능 세단부터 쿠페, 대형 SAV, 플러그인 하이브리드 고성능 모델까지 수요가 분산되며 브랜드 전반의 판매 기반을 뒷받침했다.

BMW M의 판매 흐름은 고성능차 수요가 특정 마니아층에만 머물지 않고 일상 주행 성능과 브랜드 경험을 중시하는 고객층으로 확대되고 있음을 보여준다. 초고성능 모델과 일상형 고성능 모델을 함께 운영하는 전략이 국내 시장에서 일정한 성과를 내고 있는 셈이다.

◆고객 경험 프로그램으로 브랜드 접점 확대

BMW M의 국내 시장 성장에는 제품 라인업뿐 아니라 고객 경험 프로그램도 영향을 미치고 있다. BMW 코리아는 M 고객 전용 멤버십인 ‘GEN M 프리빌리지’를 운영하며 브랜드 경험을 강화하고 있다.

해당 프로그램은 BMW M 고객에게 브랜드 라이프스타일을 반영한 혜택을 제공하는 방식으로 운영된다. 특히 M 하이 퍼포먼스 모델 구매 고객에게는 스웨덴에서 진행되는 ‘M 아이스 맥스 익스피리언스’ 참가 기회와 세계적인 내구 레이스인 ‘르망 24시 VIP’ 초청 기회 등이 제공된다. 단순한 차량 구매 혜택을 넘어 브랜드 소속감을 높이기 위한 프로그램으로 볼 수 있다.

BMW 코리아는 M 고객 대상 행사인 ‘BMW M FEST’도 운영하고 있다. 이 행사는 BMW M 브랜드의 역사와 고성능 이미지를 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 올해 행사에서는 ‘BMW XM 레이블 KITH 에디션’이 국내 최초로 공개됐고, 국내 판매 중인 주요 M 모델도 전시됐다.

행사에서는 차량 전시 외에도 비보잉, 스케이트보딩, 라이브 그래피티 페인팅 등이 진행됐다. 비비, 다이나믹 듀오, 자우림 등 아티스트 공연도 함께 마련되며 자동차 전시와 문화 콘텐츠를 결합한 브랜드 행사로 운영됐다.

BMW 코리아는 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터를 통해 M 모델 드라이빙 프로그램도 제공하고 있다. 고객은 해당 프로그램을 통해 고성능 모델의 주행 성능을 직접 체험할 수 있다. 이는 고성능차 구매 고객뿐 아니라 잠재 고객과의 접점을 넓히는 역할을 하고 있다.

차량 유지·관리 영역에서도 전용 서비스를 강화하고 있다. BMW 코리아는 M 차량 보유 고객을 위한 서비스 거점인 ‘M 퍼포먼스 개러지’를 운영하고 있다. 해당 시설에서는 차량 정비와 유지관리 상담을 제공하며, 고객이 작업 공간에서 정비 과정을 직접 확인하고 관련 설명을 들을 수 있도록 했다.

BMW 코리아는 앞으로도 고성능 모델 라인업과 고객 경험 프로그램을 확대해 나간다는 방침이다. 제품군 확대, 멤버십 운영, 드라이빙 프로그램, 전용 서비스 거점 등을 통해 BMW M 브랜드의 차별성을 강화하고 국내 프리미엄 고성능차 시장 내 입지를 이어가겠다는 전략이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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