CGV, SCREENX 4개관 신규·리뉴얼…전석 리클라이너

CGV가 SCREENX관을 신규 및 리뉴얼 오픈했다. 이는 기술 특별관 경쟁력 굳히기로 해석된다.

19일 CGV는 배곧·인천·김포·의정부 등 4개 지점에서 SCREENX 상영관을 신규 및 리뉴얼 오픈한다고 밝혔다.

SCREENX는 정면 스크린과 함께 양옆 벽면까지 스크린을 확장해 현장감과 몰입감을 극대화한 CGV만의 기술 특별관 포맷이다. 지난해에는 용산아이파크몰·영등포타임스퀘어·왕십리·홍대 등 주요 지점 SCREENX관 리뉴얼을 진행한 바 있다.

CGV배곧·인천에서 지난 12일 SCREENX관을 새롭게 선보였으며, CGV김포는 오는 30일 신규 오픈한다. CGV의정부에서는 오는 30일 SCREENX관 리뉴얼 오픈 예정이다. 해당 상영관들은 양옆 벽면 스크린 밝기와 프로젝터 선명도를 개선하고 전석 리클라이너 좌석을 도입하는 등 SCREENX 상영 환경을 전면 업그레이드했다.

CGV는 신규 및 리뉴얼 오픈을 기념해 각 사이트에서 사용할 수 있는 SCREENX 전용 6천원 할인쿠폰 이벤트도 진행한다. 또한 국민 영화관람 6천원 할인쿠폰도 SCREENX 상영작 예매 시 사용할 수 있다.

5월 SCREENX 상영작으로는 음악영화 ‘마이클’, 연상호 감독의 신작 ‘군체’, ‘스타워즈’ 시리즈 신작 ‘만달로리안과 그로구’ 등이 있다. ‘탑 건’과 ‘탑건: 매버릭’도 SCREENX 포맷으로 재개봉해 관객과 만난다.

CGV 고재수 시네마사업본부장은 “이번 SCREENX 신규 및 리뉴얼 오픈을 통해 보다 많은 고객들이 SCREENX만의 몰입감과 현장감을 경험할 수 있길 기대한다”며 “CGV는 앞으로도 SCREENX 상영관 확대와 리뉴얼을 통해 차별화된 관람 경험을 지속해서 선보여 나가겠다”고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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