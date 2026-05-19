진성, '더트롯쇼' 엔딩…'인간시장'→'안동역에서' 눈길

토탈셋의 진성이 트로트 전설의 면모를 입증했다.

진성은 지난 18일 방송된 SBS Life '더트롯쇼'에 출연해 신곡 '인간시장'을 열창했다. 진성은 무대에 올라 건강하고 긍정적인 에너지를 뿜어냈고 경쾌한 사운드에 맞춘 시원한 가창력으로 현장을 휘어잡았다.

또한 자신의 히트곡이자 대표곡인 '안동역에서'로 무대를 이어간 진성은 자신만의 독보적인 허스키 보이스와 관객을 압도하는 무대 매너로 클래스를 입증하며 이날 방송의 피날레를 찍었다.

지난 3월 발매된 진성의 신곡 '인간시장'은 시골을 떠나 서울로 올라온 한 사람의 이야기를 통해 각자의 자리에서 하루를 살아가는 사람들의 모습을 따뜻하게 담아낸 곡으로 진성이 직접 가사에 참여해 진정성을 더했다.

한편 이날 '더트롯쇼'에는 진성을 비롯해 임창정, 에녹, 솔지, 박구윤, 나태주, 김수찬, 박현호, 류원정, 김태연, 빈예서, 유지우 등이 출연했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]