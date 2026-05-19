이상민 “바닥일 때부터 응원” 이수지에 진심인 남자…보는 눈 역시 ‘아니 근데 진짜!’

이상민이 센스 만점 활약으로 ‘아니 근데 진짜!’ 시청자의 리모콘을 붙잡았다.

이상민은 지난 18일(월) 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서 ‘수지네 하숙’을 찾은 빌리의(Billlie) 츠키, 오마이걸(OH MY GIRL)의 미미, 개그우먼 김지유, 배우 이요원을 만나 이야기 보따리를 펼쳤다.

이날 이상민은 게스트들의 등장부터 화기애애한 분위기를 이끌며 남다른 존재감을 드러냈다. 특히 미미가 하숙집 멤버들을 사로잡기 위한 필살기로 동안 비결을 공개, 탁재훈의 귀를 테이프로 뾰족하게 만들자 이를 본 이상민은 “재훈아! 너 내 동생 같다”라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이상민은 오랜 음악 활동 경험에서 비롯된 프로페셔널한 면모로도 눈길을 사로잡았다. 그는 엑소(EXO) 음악에 맞춰 춤을 추는 츠키와 미미의 무대를 유심히 지켜보는가 하면, 츠키가 속한 빌리를 두고 “(윤) 종신이 형 회사 가수야”라고 언급하며 아이돌 제작자 모멘트를 선보였다. 이어 자신의 랩 발성과 비슷한 츠키에게 “이상민 성대모사 하면 돼”라며 자연스럽게 개인기를 유도해 현장의 분위기를 올렸다.

또한 이상민의 따뜻한 미담도 깜짝 공개됐다. 이상민은 이수지에게 “너 바닥에 있을 때부터 응원했잖아”라고 말하며 힘들었던 시절 곁에서 든든한 힘이 되어줬던 일화를 전해 훈훈함을 더했다.

뿐만 아니라 이요원과의 티키타카 역시 돋보였다. 이상민은 이요원에게 “돈 많아 보이는데 왜 하숙집 왔어요?”라고 능청스럽게 농담을 건네고, MBTI 관련 에피소드에서는 남편의 입장을 대신 설명해주는 등 현실감 넘치는 리액션으로 웃음을 배가시켰다.

이처럼 이상민은 특유의 순발력과 생활 밀착형 입담으로 게스트들의 매력을 자연스럽게 끌어내며 프로그램의 중심축 역할을 톡톡히 해냈다. 매회 안정적인 진행력으로 활력을 더하고 있는 이상민의 모습은 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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